ഡല്ഹി സ്ഫോടനം; രാജ്യത്ത് അതീവ ജാഗ്രത, കേരളത്തിലും സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചു, അമിത് ഷാ ആശുപത്രിയില് പരുക്കേറ്റവരെ കണ്ടു
ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 10, 2025 at 10:01 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:20 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി, തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം കാറിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 24 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് സമീപം, തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് ഉയർന്ന തീവ്രതയിലുള്ള സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 24 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ എട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മരിച്ചതായി എൽഎൻജെപി (Lok Nayak Jai Prakash Narayan) ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah reaches Lok Nayak Hospital pic.twitter.com/aqqrPHhedB— ANI (@ANI) November 10, 2025
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞറിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ദില്ലി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സതീഷ് ഗോൽച്ചയുമായും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (IB) ഡയറക്ടർ തപൻ ദേക്കയുമായും സംസാരിച്ചു.
ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ദില്ലിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA), നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് (NSG) എന്നീ ഉന്നത ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
സ്ഫോടനം നടന്ന സുഭാഷ് മാർഗ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലെ ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാറിന് സമീപം സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിച്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, അന്വേഷണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കി. എന്എസ്ജി, എന്ഐഎ ടീമുകൾ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയോടൊപ്പം വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ എല്ലാ സിസിടിവി ക്യാമറകളും പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025
ദില്ലി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുമായും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻചാർജുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എല്ലാ സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണ ഫലങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുമെന്നും ഷാ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു.
സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണവും സ്വഭാവവും കണ്ടെത്താൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA), ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡ് (NSG), ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (FSL), ദില്ലി പോലീസ് എന്നിവയുടെ ഏകോപിത അന്വേഷണത്തിന് അമിത് ഷാ നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ എന്ഐഎ, ദില്ലി പൊലീസിന് സഹായവുമായി സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്.
സ്ഫോടനത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് കശ്മീർ ഡോക്ടർ ഡോ. മുസമ്മിൽ ഗനായി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുള്ള "വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര" മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2,900 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ദില്ലിയിലെ സ്ഫോടനവുമായി ഈ സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ദില്ലി സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഹരിയാനയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഹൈ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റർ-സ്റ്റേറ്റ് അതിർത്തികളിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി. പൊതുഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ധർമ്മശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധന നടക്കുന്നു. ദില്ലിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എൻസിആർ (ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല) ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ 112 എന്ന എമർജൻസി ഹെൽപ്ലൈനിൽ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും പോലീസ് മേധാവി നിർദേശിച്ചു.
ദില്ലി സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡാ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ കേരള പോലീസിന് നിർദേശം നൽകി. ജനത്തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കും.
കാസർഗോഡ് അടക്കമുള്ള അതിർത്തി ജില്ലകളിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കളോ ആളുകളെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 112-ൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്നും ഡിജിപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
