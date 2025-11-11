ഡൽഹി സ്ഫോടനം; ചാവേര് ആക്രമണമെന്ന് സൂചന, സിസിടിവി ദൃശ്യം ശേഖരിച്ചു
ഡല്ഹി കാര് സ്ഫോടനത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. സംഭവം ചാവേര് ആക്രമണമെന്ന് സൂചന. സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു.
Published : November 11, 2025 at 8:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്നലെയുണ്ടായ (നവംബര് 10) സ്ഫോടനം ചാവേര് ആക്രമണമെന്ന് സൂചന. ഉഗ്രശേഷിയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു. ദര്യ ഗഞ്ച്, റെഡ് ഫോര്ട്ട് ഏരിയ, കശ്മീര് ഗേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചത്.
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പാര്ക്കിങ്ങില് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 3:19നാണ് കാർ എത്തിയത്. തുടര്ന്ന് 6:48ന് വാഹനം പാര്ക്കിങ്ങില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ 6.52നാണ് സ്ഫോടനുമുണ്ടായത്.
പുല്വാമ സ്വദേശികളുടേതാണ് കാർ. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫരീദാബാദ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടര്മാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.
സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായ കാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിശദമായ പരിശോധനയും നടത്തി.
എന്ഐഎ, എന്എസ്ജി, ഡല്ഹി പൊലീസ്, ജെകെ പൊലീസ് എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ള സുരക്ഷാസേനകൾ സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ വ്യക്തത നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡല്ഹി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് – ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്ത്തികളില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ഥിഗതികൾ മനസിലാക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ന് (നവംബര് 11) ഉന്നതല യോഗം ചേരും. യോഗത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജന്സികളുടേയും സുരക്ഷാസേനകളുടെയും തലവന്മാര് പങ്കെടുക്കും. ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചു.
പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ 9 പേർ മരിക്കുകയും 30 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6:53ഓടെ ഹ്യുണ്ടായി ഐ ട്വൻ്റി കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെ തൊട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്കും തീ പടര്ന്നു. പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറില് ഒന്നിലധികം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നുമാണ് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നത്. ഹരിയാന രജിസ്ട്രേഷന് വാഹനമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.
