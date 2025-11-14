Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം; പ്രതി ഉമര്‍ നബിയുടെ വീട് ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തു

ഉമർ നബി താമസിച്ചിരുന്ന പുൽവാമയിലെ വീടാണ് സുരക്ഷാസേന തകർത്തത്.

DELHI CAR BLAST RED FORT BLAST UMMAR NABI SECURITY AGENCIES
agencies blow up red fort bomber umar nabis pulwama house (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 8:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. ഉമർ നബിയുടെ വീട് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ബോംബ് വച്ച് തകർത്തു. പുൽവാമയിലെ വീടാണ് സുരക്ഷാസേന ഐഇഡി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് (ജെഎം), അൻസാർ ഗസ്‌വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് (എജിയുഎച്ച്) എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉമർ നബിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് ഇയാൾ. സ്‌ഫോടനമുണ്ടായ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ തന്നെയാണെന്ന് ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഫലത്തിലൂടെ ഇന്നലെ (നവംബർ 13) സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഫരീദാബാദ്, ലഖ്‌നൗ, തെക്കന്‍ കശ്‌മീര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഉമർ. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഇയാളാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടും പൊലീസ് തകർത്തിരുന്നു.

Also Read: ഡല്‍ഹി സ്ഫോടനം: കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് മാപ്പില്ല, നിര്‍ണായക യോഗം വിളിച്ച് അമിത് ഷാ, അജിത് ഡോവല്‍ അടക്കം പങ്കെടുത്തു

TAGGED:

DELHI CAR BLAST
RED FORT BLAST
UMMAR NABI
SECURITY AGENCIES
AGENCIES BLOWUP UMAR NABI HOUSE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.