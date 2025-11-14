ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; പ്രതി ഉമര് നബിയുടെ വീട് ബോംബിട്ട് തകര്ത്തു
ഉമർ നബി താമസിച്ചിരുന്ന പുൽവാമയിലെ വീടാണ് സുരക്ഷാസേന തകർത്തത്.
Published : November 14, 2025 at 8:42 AM IST
ശ്രീനഗർ: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. ഉമർ നബിയുടെ വീട് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ബോംബ് വച്ച് തകർത്തു. പുൽവാമയിലെ വീടാണ് സുരക്ഷാസേന ഐഇഡി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് (ജെഎം), അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് (എജിയുഎച്ച്) എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉമർ നബിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് ഇയാൾ. സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ തന്നെയാണെന്ന് ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഫലത്തിലൂടെ ഇന്നലെ (നവംബർ 13) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഫരീദാബാദ്, ലഖ്നൗ, തെക്കന് കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഉമർ. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഇയാളാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ പുല്വാമ ആക്രമണത്തില് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടും പൊലീസ് തകർത്തിരുന്നു.
