അയോധ്യയില് സ്ഫോടനം ലക്ഷ്യമിട്ടോ? ഡോ. ഷഹീൻ്റെ സന്ദര്ശനത്തെ കുറിച്ച് ഊര്ജിത അന്വേഷണം, സഹാറൻപൂർ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തില്
ഡോ. ഷഹീൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രധാനമായും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
Published : November 15, 2025 at 2:07 PM IST
ലഖ്നൗ: ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ ഡോ. ഷഹീനെയും സഹോദരൻ ഡോ. പർവേസ് അൻസാരിയുടെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് നിർണായക തെളുവുകള് കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണസംഘം. ഡോ. ഷഹീൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രധാനമായും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ ഡോ. ഷഹീൻ്റെ അയോധ്യ സന്ദർശനവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹീൻ എന്തിന് അയോധ്യ സന്ദർശിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. അയോധ്യ, വാരണാസി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മതകേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. അയോധ്യയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടത്താനാണ് സംഘം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം, സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹാറൻപൂർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ആശുപത്രി ഫണ്ടിങ്, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റുകൾ, സമീപത്തുള്ള പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഇക്കാര്യങ്ങളില്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങള് തേടിയെന്ന് ആശുപത്രി മാനേജർ മനോജ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോ ആദിലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഡോ ബാബറിനെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ആദിലിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോ ബാബർ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ആദിലിൻ്റെ ആശുപത്രി ജോലിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് നിയമിച്ചതെന്നും പൊലീസ് ചോദിച്ചുവെന്ന് ബാബർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആദിലിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോ ബാബർ, ഡോ അസ്ലം സെയ്ദി, ഡോ അതൗർ റഹ്മാൻ എന്നിവരെ സംഘം വെവ്വേറെയായി ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്ന് മനോജ് മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ സംഘം ബാബറിനെ അവരുടെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തിരികെ വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചോദ്യം ചെയ്ത എല്ലാവരും പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ പേരിലും ചോദ്യം
കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ മസൂദിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മസൂദിന് ആശുപത്രിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ മാനേജ്മെൻ്റ് ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം, തനിക്ക് ഒന്നിലും പങ്കില്ലെന്നും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നോക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും അവരാണെന്നുമാണ് എംപി മറുപടി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സിസിടിവികളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ചില പ്രധാന ദൃശ്യങ്ങൾ സംഘം കണ്ടെടുത്തതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
Also Read: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; പ്രതി ഉമര് നബിയുടെ വീട് ബോംബിട്ട് തകര്ത്തു