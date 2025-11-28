ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; അറസ്റ്റിലായ മുസമ്മിലിന്റെ രണ്ട് ഒളിത്താവളങ്ങള് കൂടി കണ്ടെത്തി
അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഒളിത്താവളങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 28, 2025 at 10:17 AM IST
ഫരീദാബാദ്: വൈറ്റ് കോളര് ഭീകരവാദ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഡോ. മുസമ്മിലിന്റെ രണ്ട് ഒളിത്താവളങ്ങള് കൂടി കണ്ടെത്തി. അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമീപത്ത് രണ്ട് താവളങ്ങള് കൂടിയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്. ഡല്ഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് കണ്ടെത്തല്.
അല് ഫലാഹ് സര്വകലാശാലയില് നിന്നും 4 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്താണ് അതിലൊരു വീടുള്ളത്. മൂന്ന് കിടപ്പുമുറികളും ഒരു ഹാളും അടുക്കളയുമുള്ള ഒരു വീടിന് ഇയാള് മാസം 8000 രൂപയാണ് വാടകയായി നല്കിയിരുന്നത്. ഫരീദാബാദിലെ ഫത്തേപൂർ ടാഗയിലെയും ധൗജിലയിലെയും ഒളിത്താവളങ്ങൾ നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കൂടാതെ ഖോരി ജമാൽപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ മുൻ സർപഞ്ച് ജുമ്മ ഖാനില് നിന്നും ഇയാള് ഒരു മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നു. കച്ചവടാവശ്യത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കര്ഷകന് നിര്മിച്ച ഒറ്റമുറി വീടും ഇയാള് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതായി അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇയാള് വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ മുന് സര്പഞ്ച് ജുമ്മ ഖാനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മുസമ്മിലുമായി തനിക്ക് മുന് ബന്ധമില്ലെന്ന് ജുമ്മ ഖാന് പറഞ്ഞു. കാന്സര് ബാധിതനായ തന്റെ ബന്ധുവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് താന് ആദ്യമായി ഡോ. മുസമ്മിലിനെ കണ്ടത്.
സ്ഥിരമായി അതേ ആശുപത്രിയിലാണ് ബന്ധുവിനെ ചികിത്സിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുമായി കൂടുതല് അടുക്കാനായി. ഇതിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് പഴത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടത്താന് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വേണമെന്ന് മുസമ്മില് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൂവെന്ന് ജുമ്മ ഖാന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് താന് വീട് നല്കിയത്. എന്നാല് മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് മുസമ്മില് അവിടെ നിന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ ചൂട് അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീടൊഴിഞ്ഞതെന്നും ഇയാള് ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് സംശയിക്കത്ത വിധമുള്ള പെരുമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജുമ്മ ഖാന് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കര്ഷകനില് നിന്നും വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടില് 12 ദിവസം മാത്രമാണ് ഇയാള് താമസിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ആ വീട്ടില് മുസമ്മില് സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും പിന്നീട് അതെല്ലാം ഫത്തേപൂർ ടാഗ ഗ്രാമത്തിലെ പുരോഹിതനായ ഇഷ്തിയാക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അന്വേഷണം സംഘം കണ്ടെത്തി.
നവംബര് 10നുണ്ടായ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് കോളര് ഭീകര സംഘത്തില് ഉള്പ്പെട്ട ഡോ. മുസമ്മില് അഹമ്മദ് ഗനി അറസ്റ്റിലായത്.
Also Read: ഹോങ്കോങ് തീപിടിത്തം; മരണം 94 ആയി, 200ലധികം പേരെ കാണാനില്ല