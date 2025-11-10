ETV Bharat / bharat

Delhi Blast (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കി വൻ സ്‌ഫോടനം. ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമാണ് വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 8 പേര്‍ മരണപ്പെടുകയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള നിരവധിപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് ലോക് നായക് ജയ് പ്രകാശ് നാരായൺ (എൽഎൻജെപി) ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നാലോളം വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിനശിച്ചു. ഇത് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് അടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 1 ന് സമീപം ഒരു കാറിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായാണ് വിവരം. വലിയൊരു സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായെന്നും തുടർന്ന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചെന്നും ഡൽഹി അഗ്നിശമന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയെ വിറപ്പിച്ച് ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപം വൻ സ്‌ഫോടനം (ETV Bharat)

ഏഴ് അഗ്നിശമന സേനാ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡല്‍ഹി പൊലീസുമായി വിവരങ്ങള്‍ തേടി.

റെഡ് ഫോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് 1 ന് സമീപമുള്ള സ്ഫോടനം | പതിനഞ്ച് പേരെ ലോക് നായക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ എട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ലോക് നായക് ജയ് പ്രകാശ് നാരായൺ (എൽഎൻജെപി) ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹിയിലുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികരണം

"ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്" സ്‌ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ആളുകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ചിന്നിചിതറിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഞെട്ടലോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രദേശവാസി ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു.

"റോഡിൽ ഒരാളുടെ കൈ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് അത് വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല..." എന്ന് ഒരു പ്രദേശവാസി എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. "... ഞങ്ങൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, റോഡിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താനായില്ല. നിരവധി കാറുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്" പ്രദേശവാസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉടൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും......

