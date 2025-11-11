ETV Bharat / bharat

ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം; അപകട സമയം കാറില്‍ പ്രതി മാത്രം, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

പഴയ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഇടത്താണ് അപകടം. നഗരത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ സംഗമ സ്ഥാനം കൂടിയാണിത്.

DELHI BLAST CCTV FOOTAGE RED FORT INDIA INVESTIGATION ON DELHI BLAST DELHI
delhi explosion (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 2:41 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി സംഘവും സ്ഥലത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി. കാർ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തുകടക്കുന്നതും കാണിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡൽഹി പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ്‌ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

ദര്യഗഞ്ചിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വാഹനം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 100ലധികം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.

പഴയ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡ് ജങ്‌ഷനിലാണ് അപകടം നടന്നത്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്. ഗുരുദ്വാര സിസ് ഗഞ്ച്, ഗൗരി ശങ്കർ ക്ഷേത്രം, ജൈന ക്ഷേത്രം, ബേർഡ് ആശുപത്രി, ജുമാ മസ്‌ജിദ് എന്നിവ സ്‌ഫോടന സ്ഥലത്തിന് 150 മീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയം തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്ഫോടക വസ്‌തു നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതായി ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ എഎൻഐയോട് സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തിരുന്നു.

"ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ, ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സുഭാഷ് മാർഗ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഒരു ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാറിൽ സ്ഫോടനം നടന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ചിലർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഫോടന വിവരം ലഭിച്ച് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡൽഹി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുമുള്ള സംഘങ്ങൾ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി" അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

"ഡൽഹി കമ്മിഷണറുമായും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ചുമതലയുള്ളവരുമായും ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഡൽഹി കമ്മിഷണറും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ചുമതലയുള്ളവരും സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും തീരുമാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും" അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഢിലുടനീളം സുരക്ഷ കർശനമാക്കി.

ഹിസ്ബുത്-തഹ്‌രിറി എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതായി എൻഐഎ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ കേരള പൊലീസ് മേധാവി റവാദ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന പൊലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്‌ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലോക് നായക് ജയ് പ്രകാശ് നാരായൺ (എൽ‌എൻ‌ജെ‌പി) ആശുപത്രിയിലാണ് ഇരകളെ എത്തിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാൽ എണ്ണം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

