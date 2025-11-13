ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ്: ഒരു ഡോക്ടര് കൂടി പിടിയിൽ, ഷഹീനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
കാൺപൂരിലെ ഗണേഷ് ശങ്കർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കാർഡിയോളജി ഒന്നാം വർഷം, പിജി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിദ്യാർഥി ആരിഫ് മിറിനാണ് പിടിയിലായത്. ഹാപൂരിൽ നിന്നുള്ള അറസ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല.
Published : November 13, 2025 at 4:23 PM IST
കാൺപൂർ (യുപി): ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ കൂടി ഉത്തർപ്രദേശ് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ (എടിഎസ്) പിടിയിൽ. കാൺപൂരിലെ ഗണേഷ് ശങ്കർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കാർഡിയോളജി ഒന്നാം വർഷം, പിജി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിദ്യാർഥി ആരിഫ് മിറിനാണ് പിടിയിലായത്.
കാൺപൂരിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയി ഉപരിപഠനവും ജോലിയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇയാള്. നേരത്തെ പിടിയിലായ ഡോ ഷഹീനുമായി നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മിറിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ കൂടാതെ ഹാപൂരിൽ നിന്ന് ഒരാളെക്കൂടെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ നിലവിൽ പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മിറിനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഡോ ഷഹീൻ ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ഇയാളെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ കാൺപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മിർ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഖഗുൻസാദിവാര നിവാസിയാണെന്ന രേഖകളാണ് ആശുപത്രിയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നതെന്ന് ഡോ രാകേഷ് വർമ്മയും സീനിയർ ഡോ എകെ ശർമ്മയും വ്യക്തമാക്കി.
''ആരിഫ് മിറിൻ നൽകിയ വിലാസം ഇതായിരുന്നു. മറ്റ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികളെപ്പോലെ അദ്ദേഹം എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു റെസിഡൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. പിതാവിൻ്റെ പേര് ഗുലാം ഹസൻ മിർ എന്നാണ്.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർഥികൾ കാർഡിയോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും ചേരുന്നുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർഥിയിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഒരു ഏജൻസിയും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല'' - പ്രൊഫസർ എകെ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അശോക് നഗറിലെ ഒരു വാടക മുറിയിലാണ് ആരിഫ് മിറിൻ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും എകെ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഹോസ്റ്റലിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ആരിഫ് ഒരു മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ഇയാള് ആരെയാണ് കണ്ടതെന്നോ സംസാരിച്ചതെന്നോ അറിയില്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഡോ ആരിഫിനെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാൺപൂരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് നിരവധി ഡോക്ടർമാരും എടിഎസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്. മുഹമ്മദ് ആരിഫും ഡോ. ഷഹീനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
