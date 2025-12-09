ETV Bharat / bharat

ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കം; കശ്‌മീരില്‍ എൻഐഎയുടെ മിന്നല്‍ റെയ്‌ഡ്

പ്രതികളായ ഡോ. അദീൽ റാത്തർ, ജാസിർ ബിലാൽ വാനി എന്നിവരെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയി. എൻ‌ഐ‌എ കസ്റ്റഡി നാല് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം

File photo of an NIA operation (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 1:17 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടന കേസില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കം. ജമ്മുകാശ്‌മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ വനമേഖലയില്‍ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ‌ഐ‌എ) തെരച്ചില്‍ നടത്തിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പ്രതികളെയും തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കശ്‌മീരിലെ മറ്റൻ വനമേഖലയിലെ ചില ഒളിത്താവളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിന്നല്‍ റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്. ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ പൊലീസ് തകര്‍ത്ത വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളായ ഡോ. അദീൽ റാത്തർ, ജാസിർ ബിലാൽ വാണി എന്നിവരുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു തെരച്ചില്‍. പൊലീസിൻ്റെയും സി‌ആർ‌പി‌എഫിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് എന്‍എഐ സംഘം ഇവരെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നത്.

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡോ. റാത്തർ മതപ്രഭാഷകൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ എൻ‌ഐ‌എ കസ്റ്റഡി നാല് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് തെളിവെടുപ്പ് ഊര്‍ജിതമായി നടന്നത്. നവംബർ 29 ന് അനുവദിച്ച 10 ദിവസത്തെ എൻ‌ഐ‌എ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡോ. മുസമ്മിൽ ഗനായ്, ഡോ. അദീൽ റാത്തർ, ഡോ. ഷഹീന സയീദ്, മൗലവി ഇർഫാൻ അഹമ്മദ് വാഗേ എന്നീ നാല് പ്രതികളെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി അഞ്ജു ബജാജ് ചന്ദ്‌നയുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി.

'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകരവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതുവരെ ഏഴ് പേരെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "ചാവേർ ബോംബാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി അതത് പൊലീസ് സേനകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്" ഏജൻസി നേരത്തെ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌ത സ്‌ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ നിറച്ച i20 കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡോ. ഉമർ-ഉൻ-നബി ആയിരുന്നു. പ്രധാന പ്രതിയായ ഉമറിന് കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും ആമിർ റാഷിദ് അലിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 10ന് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ആമിർ റാഷിദ് അലിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഐ 20 കാർ ആയിരുന്നു.

വിവിധ ഏജൻസികളാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാരണം, ലക്ഷ്യം എന്നിവയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമികമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യു‌എ‌പി‌എ) 16, 18 ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മറ്റ് പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഡൽഹി പൊലീസ് കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറുകളും മറ്റും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലായി. ഇ- റിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.

