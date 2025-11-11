ഡൽഹി സ്ഫോടനം; അന്വേഷണം എൻഐഎക്ക്, സംഭവം ആഴത്തില് പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം.
By PTI
Published : November 11, 2025 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം എൻഐഎ (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) ക്ക് കൈമാറി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതുവരെ 12 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഡൽഹിയിലെ സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമായി സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്.
എൻഐഎയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ. ഈ സംഭവവും എൻഐഎക്ക് കൈമാറിയതിലാണ് സർക്കാർ ഇതൊരു ഭീകരാക്രമണമായി കണകാക്കുന്നു എന്ന സൂചന വരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വിലയിരുത്തി. ഈ അവലോകനത്തിന് ശേഷമാണ് അന്വേഷണ ചുമതല എൻഐഎക്ക് കൈമാറിയതായിത്.
ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്യത്തിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ അവലോകന യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്ഫോടനം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പ്രദേശം
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ കാറിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. പഴയ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡ് ജങ്ഷനാണിത്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയാണിവിടം.
തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെങ്കോട്ട. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറുകളും മറ്റും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലായി. ഇ- റിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം രണ്ട് ഡസൻ വാഹനങ്ങളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.
ഗുരുദ്വാര സിസ് ഗഞ്ച്, ഗൗരി ശങ്കർ ക്ഷേത്രം, ജൈന ക്ഷേത്രം, ബേർഡ് ആശുപത്രി, ജുമാ മസ്ജിദ് എന്നിവ സ്ഫോടന സ്ഥലത്തിന് 150 മീറ്റർ ചുറ്റളവിന് ഉള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയം തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
