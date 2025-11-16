ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹി സ്ഫോടനം; ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഈ മാസം പത്തിന് ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ അടച്ചത്. സ്ഫോടനത്തില്‍ പതിമൂന്ന് പേര്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Police and Paramilitary personnel stand guard outside Lal Quila Metro Station near Red Fort in New Delhi (ANI)
Published : November 16, 2025 at 12:11 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. ഡല്‍ഹി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഈ മാസം പത്തിനുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റേഷന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ ചെങ്കോട്ട മെട്രോസ്റ്റേഷന്‍ അടച്ചിരുന്നെങ്കിലും മെട്രോ ശൃംഖലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേഷന്‍റെ രണ്ട് കവാടങ്ങള്‍ തുറന്ന് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇന്ന് മുതലാണ് നാല് കവാടകങ്ങളും യാത്രക്കാര്‍ക്കായി തുറന്ന് കൊടുത്തത്. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍റെ ഗേറ്റ് നമ്പര്‍ ഒന്നിന് സമീപം നേതാജി സുഭാഷ് മാര്‍ഗിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്‌നലിലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തില്‍ പതിമൂന്ന് പേര്‍കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ഡോ.ഉമര്‍ മുഹമ്മദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമര്‍ ഉന്‍ നബിയെന്ന ഫരീദാബാദ് അല്‍ഫലാഹ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡോക്‌ടറാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ തൊട്ടടുത്ത കമ്പോളത്തിലേക്ക് വരെ വ്യാപിപ്പിച്ചു. നിരവധി അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷാ പരിശോധകര്‍ 2900 കിലോ സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ഫോടനം അരങ്ങേറിയത്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഫോടക സാമഗ്രികളാണ് പിടികൂടിയത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേവലം അന്‍പത് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇത് പിടികൂടിയത് എന്നതും സംഭവത്തിന്‍റെ ഗൗരവം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഡോ.മുസാമ്മില്‍ ഷക്കീലിന്‍റെയും ഡോ. അദില്‍ റാത്തറുടെയും അറസ്റ്റോടെ ഉമര്‍ മുഹമ്മദിന് ഭയമുണ്ടാകുകയും അതാണ് പെട്ടെന്ന് സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളുടെ നിഗമനം.

പിന്നീട് അല്‍ ഫലാഹ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഡോക്‌ടറായ ഡോ.ഷഹീനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭീകരസംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കാരണം. ഡല്‍ഹി സ്ഫോടനത്തെ വൈറ്റ് കോളര്‍ ഭീകരത എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കു്നനത്. ജമ്മുകശ്‌മീരില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി ഡോക്‌ടര്‍മാരാണ് ഈ സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത്തരമൊരു പദത്തിലൂടെ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ കാരണം.

സ്പെഷ്യല്‍ സെല്‍, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി,തുടങ്ങി വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നാല്‍പ്പത് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

