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ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നോട്ടിസ്

2026 സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 1115 വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലൂടെ രാജ്യം വിട്ടത്

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ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 7:02 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച. ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ മൂന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്മാർ ജർമനിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാനാണ് വിമാനക്കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് സർവീസുകളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിലൂടെയാണ് വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് നിർബന്ധിതമായ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ വിടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 1115 വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലൂടെ രാജ്യം വിട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പുലർച്ചെ 1.45ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മ്യൂണിക്കിലേക്ക് പോയ ലുഫ്താൻസയുടെ എൽഎച്ച് 763 വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കർശന ഇടപെടൽ
സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പുലർച്ചെ 12.50നാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് യാത്രക്കാരും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായ ഈ വീഴ്ചയിൽ വിമാനക്കമ്പനിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് നോട്ടിസിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും എയർ ഇന്ത്യയോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞത്.

സാധാരണഗതിയിൽ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് സർവീസുകളിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് കണക്ടിങ് വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപായി ഹബ്ബിൽ വച്ച് നിർബന്ധമായും ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണമായും ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലും എയർ ഇന്ത്യ, സാറ്റ്സ് ജീവനക്കാരുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന നോഡൽ ഓഫിസറും മോണിറ്ററിങ് സംഘവും എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും ഡൽഹിയിൽ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കുന്ന നടപടി എന്തുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെന്നും നോട്ടിസിൽ ചോദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നായ ഡൽഹിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

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സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ് ഇടിവി ഭാരത് എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം വരെ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

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TAGGED:

AIR INDIA SHOW CAUSE NOTICE
IGI AIRPORT SECURITY BREACH
IMMIGRATION CLEARANCE LAPSE
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
DELHI AIRPORT SECURITY LAPSE

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