ദീപാവലി ദിനത്തില് ശ്വാസം മുട്ടി ഡൽഹി! വായു ഗുണനിലവാരം "ഗുരുതര" കാറ്റഗറിയില്
Delhi's air quality slips into 'severe' category: പലയിടങ്ങളിലും വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക 400-ന് മുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വായു ഗുണ നിലവാരം ഇത്രയധികം വഷളായത്.
Published : November 8, 2026 at 11:06 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി ദിനമായ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കനത്ത പുകമഞ്ഞിൽ മൂടിയാണ് ഡൽഹി ഉണർന്നത്. വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം 'ഗുരുതരമായ' നിലയിൽ എത്തി. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, നഗരത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും മലിനീകരണ തോത് 400ന് മുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8:10ന് നഗരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക (AQI) 483 ആയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഇതേസമയം 364 ആയിരുന്നു. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വായു ഇത്രയധികം വഷളായത്. പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വായു, നിലവിലുള്ള മലിനീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് വായു കുറച്ചു കൂടി അപകടമായ നിലയിലെത്തിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഉത്സവകാലത്ത് വായുനില കൂടുതൽ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ 'ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനി'ൻ്റെ (GRAP) മൂന്നാം ഘട്ടം (Stage III) ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ 'കമ്മിഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ്' (CAQM) വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
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നഗരത്തിലുടനീളം ഗുരുതര വായു മലിനീകരണം
ഡൽഹിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക നിലവാരം 400-ന് മുകളിലെത്തി, ഇത് 'ഗുരുതരമായ' അവസ്ഥയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബി ബാഗിൽ 449, ആർ.കെ. പുരത്ത് 448, ബവാനയിൽ 446, ഐഐടി ഡൽഹിയിലും രോഹിണിയിലും 445 വീതം, പട്പർഗഞ്ചിൽ 421, ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ 420, അലിപൂരിൽ 413 എന്നിങ്ങനെയാണ് വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ആനന്ദ് വിഹാർ (328), നരേല (395), ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് (398), അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം (336) തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു: കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, വായുവിൻ്റെ ഗുണ നിലവാര നില 401 മുതൽ 500 വരെയാണെങ്കിൽ അത് 'ഗുരുതരവും', 301 മുതൽ 400 വരെയാണെങ്കിൽ 'വളരെ മോശവും' ആണ്.
നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
'ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ' ഒന്ന്, രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ നടപടികളും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലും ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സമീപ ജില്ലകളിലും ബാധകമാണ്.
BS-III പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കും BS-IV ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കും (നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ) ഡൽഹിയിലും എൻസിആറിലെ നിശ്ചിത ജില്ലകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്. പഴയ ലൈറ്റ്, മീഡിയം ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങൾക്കും ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില ഡീസൽ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും കർശനമായ പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഖനനം, പൊളിക്കൽ, മണ്ണുപണി, റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത, പൊടിപടലങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലെയും അഞ്ച് എൻസിആർ ജില്ലകളിലെയും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. പൊതു, മുൻസിപ്പൽ, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങൾ 50% ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരികൾ അനുവദിച്ചേക്കാം. ശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് വിദൂരത്തിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം.
ഡൽഹി നിവാസികൾ എന്തുചെയ്യണം?
ഡൽഹി നിവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവർ പുറത്ത് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കുക, കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഉയർന്ന മലിനീകരണ സമയങ്ങളിൽ ജനാലകൾ അടച്ചിടുക, സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം പുറത്ത് N95/FFP2 മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ശ്വാസതടസം, നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഉടൻ വൈദ്യോപദേശം തേടണമെന്നും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധര് അറിയിച്ചു. വായുനിലവാരം 'ഗുരതര' കാറ്റഗറിയിൽ തുടരുന്നത് പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികളെപ്പോലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാമെന്നും മുൻപ് ശ്വാസകോശ-ഹൃദയ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് (CPCB) വ്യക്തമാക്കി
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