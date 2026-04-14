ഡല്‍ഹി-ഡെറാഡൂണ്‍ യാത്ര ഇനി വെറും രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ; 12,000 കോടിയുടെ എക്‌സ്പ്രസ് വേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുമായി ഡല്‍ഹി-ഡെറാഡൂണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് വേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

PM Modi greets supporters during a roadshow (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 2:41 PM IST

ഡെറാഡൂൺ: യാത്രക്കാർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഡല്‍ഹി-ഡെറാഡൂണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് വേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ 12,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് തലസ്ഥാനമായ ഡെറാഡൂണിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം പകുതിയിലധികമായി കുറയും.

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍

ആറ് വരികളുള്ള, ആക്‌സസ് കണ്‍ട്രോള്‍ഡ് ഇടനാഴിക്ക് 213 കിലോമീറ്ററാണ് നീളം.

​നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലെത്താന്‍ ആറ് മണിക്കൂറിലധികം സമയമാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. പുതിയ എക്‌സ്പ്രസ് വേ യാഥാര്‍ഥ്യമായതോടെ ഇത് വെറും രണ്ടര മണിക്കൂറായി ചുരുങ്ങും.

​ഡല്‍ഹിയിലെ അക്ഷര്‍ധാം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാരംഭിക്കുന്ന പാത ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബാഗ്പത്, ബറൗട്ട്, മുസഫർനഗർ, ഷാംലി, സഹാറൻപൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാണ് ഡെറാഡൂണില്‍ എത്തുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പദ്ധതിയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാനായി വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് കോറിഡോറുകള്‍, അനിമല്‍ അണ്ടര്‍പാസുകള്‍, തുരങ്കങ്ങള്‍ എന്നിവ പാതയിലുടനീളം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദത്ത് കാലി ടണൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം 370 മീറ്റർ നീളമുള്ള അത്യാധുനിക ടണലും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റര്‍ചേഞ്ചുകള്‍, പാലങ്ങള്‍, വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയും എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക വ്യാപാര വികസനത്തിനും പുതിയ പാത വലിയ കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ആവേശമായി റോഡ് ഷോ

​ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിദ്ധമായ ദത്ത് കാലി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ദുർഗ്ഗാ ദേവി സ്തോത്രം ആലപിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് സഹാറൻപൂരിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോറിഡോർ പരിസരത്ത് അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ നടത്തി. റോഡിനിരുവശവും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. റോഡ് ഷോയിലെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കാരണം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തുടങ്ങി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതി വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

