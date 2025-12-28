ETV Bharat / bharat

ത്രിപുരയിൽ വിദ്യാർഥി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു; നീതിക്കായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ രംഗത്ത്

കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ഏഞ്ചൽ ചക്‌മയ്‌ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ രംഗത്ത്. സഹോദരൻ്റെ ഒപ്പം പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങവെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏഞ്ചൽ ചക്‌മ.

Angel Chakma, the 24-year-old student from Tripura who was murdered in Dehradun in a racially charged attack. (Social Media)
ഡെറാഡൂൺ: ത്രിപുരയിൽ വിദ്യാർഥി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ. ത്രിപുര, ഡൽഹി, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നീതിയും കർശന നടപടിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പെയിൻ ആരംഭിച്ചു. ത്രിപുരയിലെ ഉനകോട്ടി ജില്ലയിലെ നന്ദനഗറിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വയസുള്ള എംബിഎ വിദ്യാർഥിയായ ഏഞ്ചൽ ചക്‌മയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഏഞ്ചലിനെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചെന്നും ഡൽഹി ചക്‌മ സ്‌റ്റുഡൻ്റ്‌സ് യൂണിയൻ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. അക്രമകാരികളായ അഞ്ച് പേരെ പിടികൂടിയെങ്കിലും ഉത്തരവാദികളായ പ്രധാന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ നഷ്‌ടം മാത്രമല്ല, സുരക്ഷയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റേയും പരാജയം കൂടിയാണ് എന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്‌റ്റുഡൻ്റ് യൂണിയൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവന. (Social Media)

"ഈ ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ സുരക്ഷയേയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നീതിയുക്തവും സുതാര്യവും നിക്ഷ്‌പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളാനും അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്താനും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏഞ്ചലിന് നീതി ലഭിക്കണം. ഇനി മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയ്‌ക്കും ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഉറപ്പാക്കണം", എന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ സ്‌റ്റുഡൻ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ) ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സ്വത്വം, സംസ്ഥാനം, ജാതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

"ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ എംബിഎ വിദ്യാർഥി ഏഞ്ചൽ ചക്‌മ പഠനത്തിനായി ഡെറാഡൂണിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെവച്ച് സഹോദരനോടൊപ്പം പലചരക്ക് സാധനം വാങ്ങുന്നതിനിടെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് എതിർത്തപ്പോൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഏഞ്ചൽ മരിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തിൽ വിവേചനത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു", എന്ന് എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏഞ്ചലിൻ്റെ മരണം വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തിപ്ര ഇൻഡിജിനസ് സ്‌റ്റുഡൻ്റ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് സജ്ര ദെബ്ബർമ പറഞ്ഞു. "ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഇതിനെതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണം. ഉത്തരവാദികളായവർ എത്രയും വേഗം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ആരെയും വെറുതെ വിടരുത്", എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും വിദ്യാർഥി പ്രചാരണം നിരീക്ഷിക്കുകയും വിദ്യാർഥി ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മിഷനും സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചും കൊലപാതകശ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിലുള്ള പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചു.

ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി

വംശീയ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഏഞ്ചൽ ചക്‌മയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമിയുമായി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ ചർച്ചകൾ നടത്തി. "ഡിസംബർ 9 ന് ഡെറാഡൂണിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഏഞ്ചൽ ചക്‌മ എന്ന വിദ്യാർഥി ഗ്രാഫിക് എറ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരണപ്പെട്ടു", എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പ്രതികളെ ഇതിനകം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാഹ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതികളായ അവിനാശ് നേഗി, സൂരജ് ഖവാസ്, സുമിത് എന്നിവരെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഡെറാഡൂൺ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രമോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അവരിൽ രണ്ടുപേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. ഇവരെ കറക്ഷൻ ഹോമിലേയ്‌ക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണെന്നും കുമാർ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ യജ്ഞ അവസ്‌തി എന്ന വ്യക്തിയെ തിരയുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ നേപ്പാൾ സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളെ കണ്ടുകിട്ടുവർക്ക് 25,000 രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻതന്നെ അയാളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ത്രിപുരയിലെ ഉനകോട്ടി ജില്ലയിലെ നന്ദനഗറിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വയസുള്ള എംബിഎ വിദ്യാർഥിയായ ഏഞ്ചൽ ചക്‌മയും സഹോദരൻ മൈക്കൽ ചക്‌മയും ഡിസംബർ 9 ന് രാത്രി സെലാകിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ അവരെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചു. ഈ സമയം ഏഞ്ചലിൻ്റെ സഹോദരൻ മൈക്കൽ ഇവരെ എതിർത്തപ്പോൾ സ്ഥിതി വഷളായി. തുടർന്ന് സംഘം ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏഞ്ചൽ സഹോദരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ ഏഞ്ചൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഡിസംബർ 26 ന് ഗ്രാഫിക് എറ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഏഞ്ചൽ ചക്‌മ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പതിനേഴ് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. പൊലീസ് രേഖകൾ പ്രകാരം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് പേർ വരെ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഇവർ ഏഞ്ചലിനെ വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഏറ്റു. തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട് സഹോദരൻ മൈക്കൽ ചക്‌മയുടെ പരാതി പ്രകാരം ഡിസംബർ 12 ന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. ഡിസംബർ 14 ന് അഞ്ച് പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റിഡിയിൽ വിട്ടു. പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി.

