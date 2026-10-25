അമിത് ഷാക്കെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസ്; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ നാളെ വിധി
2018-ൽ ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ അന്നത്തെ ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അമിത് ഷാക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്
By ANI
Published : October 25, 2026 at 4:13 PM IST
ലക്നൗ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂർ പ്രത്യേക എം.പി/എം.എൽ.എ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 26) വിധി പ്രസ്താവിക്കും. വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
2018-ൽ ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ അന്നത്തെ ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അമിത് ഷാക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മുൻ ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിജയ് മിശ്രയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
"ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബിജെപിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമിത് ഷാ ഒരു കൊലപാതകിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ, 33 വയസുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായതിനാൽ എനിക്ക് വളരെ വേദന തോന്നി. എൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വഴി ഞാൻ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകി, ഏകദേശം 5 വർഷത്തോളം ഇത് തുടർന്നു. ഇന്ന് ഇതിൽ തീരുമാനമായി," വിഷയത്തിൽ വിജയ് മിശ്ര എഎൻഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.
കേസിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരമാവധി രണ്ടു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ സന്തോഷ് കുമാർ പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു. മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ കേസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 4 നാണ്, സുൽത്താൻപൂർ എംപി/എംഎൽഎ കോടതിയിലെ ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
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സുൽത്താൻപൂർ എംപി എംഎൽഎ കോടതി ജഡ്ജി യോഗേഷ് കുമാർ യാദവ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഡിസംബർ 16 ന് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2018 ൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായതെന്നും" സന്തോഷ് കുമാർ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ടിവി വാർത്താ ചാനലുകളിലൂടെയും വിവരം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ, അന്നത്തെ ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിജയ് മിശ്ര പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സുൽത്താൻപൂർ എം.പി/എം.എൽ.എ കോടതി ജഡ്ജി യോഗേഷ് കുമാർ യാദവാണ് തിങ്കളാഴ്ച കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കാനിരിക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സുൽത്താൻപൂർ സന്ദർശനവും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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