അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരായ അപകീര്‍ത്തി പരാമര്‍ശക്കേസ്; രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയിലെത്തി മൊഴി നല്‍കും

അമിത് ഷായെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹജരാവും. 2018-ൽ അമിത് ഷാ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂരിലെ കോടതിയിലാണ് വാദം.

Amit Shah, Rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 11:28 AM IST

ലഖ്‌നൗ: അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരായ അപകീര്‍ത്തി പരാമര്‍ശക്കേസില്‍ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 20) കോടതിയിൽ ഹാജരാവും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂരിലെ കോടതിയിലാണ് വാദം നടക്കുക. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

രാജ്യസഭാ എംപി പ്രമോദ് തിവാരി, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ആരാധന മിശ്ര, ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് മേധാവി അജയ് റായ് എന്നിവരും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ അമിത് ഷാ ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയെന്ന രാഹുലിന്‍റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെയായിരുന്നു മാനനഷ്‌ടക്കേസ് എടുത്തത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി വ്യാജവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് എംപി പ്രമോദ് തിവാരി ആരോപിച്ചു.

പാർട്ടിക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2018-ൽ അമിത് ഷാ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. കോൺഗ്രസ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അമിത് ഷായെ 'കൊലപാതകി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. "ഒരു കൊലപാതകിക്കും കോൺഗ്രസിൽ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റാകാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഒരു കൊലപാതകിയെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ബിജെപിയിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ" - എന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബിജെപി നേതാവായ പ്രതാപ് കത്യാർ 2018 ജൂലൈ ഒമ്പതിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മാനനഷ്‌ടകേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസിൽ നിരവധി വാറണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിലിൽ കോടതി ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തുടർന്ന് സിആർപിസി സെക്ഷൻ പ്രകാരം നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ കോടതി രാഹുലിന്‍റെ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ ഹൈക്കോടതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കി. ഇതേതുടർന്ന് 2025 മെയ് 22 ന് ചൈബാസ കോടതി മറ്റൊരു ജാമ്യമില്ല വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പിന്നീട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 6 ന് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവുകയും ജാമ്യം ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു. നിലവില്‍ കേസ് വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

