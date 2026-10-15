ശ്രീരാമനും സീതാദേവിയും മാംസം കഴിച്ചിരുന്നു; വിവാദ വീഡിയോ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ്
വനവാസകാലത്ത് ശ്രീരാമനും സീതാദേവിയും മാംസവും മദ്യവും കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
Published : October 15, 2026 at 7:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ ഡൽഹി സാകേത് കോടതിയിൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതായി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷക അമിത സച്ച്ദേവ. സർക്കാർ ഉത്തരവ് വകവയ്ക്കാതെ ശ്രീരാമനെയും സീതയെയും കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ്. വനവാസകാലത്ത് ശ്രീരാമനും സീതാദേവിയും മാംസവും മദ്യവും കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
"കുറച്ച് കാലം മുമ്പ്, വനവാസകാലത്ത് ശ്രീരാമനും സീതാദേവിയും മാംസവും മദ്യവും കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ധ്രുവ് റാഠി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഗവൺമെൻ്റിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ചെറിയ ഭാഗം റീ അപ്ലോഡ് ചെയതിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കേസ് നവംബർ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചതായി" അമിത സച്ചദേവ പറഞ്ഞു.
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2026 ജൂലൈ 15ന്, വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യൂട്യൂബിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ ഹർജി തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹർജി തീർപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും 21 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഭാഗം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ പുതിയ ഹർജിയോ കേസോ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
''ആ അനുമതി പ്രകാരം, പ്രഖ്യാപന ഉത്തരവ് (declaration), നിരോധനാജ്ഞ (injunction), മാനനഷ്ടത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സാകേത് കോടതിയിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് മുമ്പാകെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുവെന്ന്," അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കി.
ഹർജിക്കാരൻ്റെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മകരന്ദ് നത്കർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണം അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തൽഫലമായി, ജില്ലാ ജഡ്ജി കേസ് നവംബർ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച മുൻ നിയമ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് കേസ്. വീഡിയോ ഇതിനോടകം പേജിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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