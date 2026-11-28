തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം മലമുകളിൽ ദീപം തെളിക്കൽ ഇന്ന്; സിആർപിഎഫ് സുരക്ഷയിൽ പ്രദേശം, സിക്കന്ദർ ദർഗയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥന
സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്. വൈദ്യനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി
Published : November 28, 2026 at 3:26 PM IST
മധുര: സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് മധുര തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം മലമുകളിലെ കൽത്തൂണിൽ (ദീപത്തൂൺ) ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ദീപം തെളിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം മലയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര റിസർവ് പൊലീസ് സേനയുടെ (CRPF) പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. അതേസമയം, മലമുകളിലെ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾക്കായി എത്തിയ നൂറിലധികം വിശ്വാസികൾക്ക് കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പൊലീസ് പ്രവേശനം നൽകി.
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം മുസ്ലിം വിശ്വാസികളാണ് സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾക്കായി എത്തിയത്. രാവിലെ 6.15-ഓടെ വിശ്വാസികളെ വരിയായി നിർത്തി തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ (ആധാർ കാർഡ്) പരിശോധിക്കുകയും, ബാഗുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷവുമാണ് മലകയറാൻ അനുവദിച്ചത്.
സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലും ഭരണസമിതി മാറ്റവും
നവംബർ 24-ന് നടന്ന കാർത്തിക ദീപം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലമുകളിലെ കൽത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കാൻ നവംബർ 20-ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗത രീതി പിന്തുടർന്ന് ഉച്ചി പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ദീപം തെളിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഇന്നലെ (നവംബർ 27) പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
மலைக்குச் செல்வதற்காக வருகை தந்துள்ள பக்தர்கள் #thiruparankundram | #deepamissue | #madurai | #SupremeCourtOrder | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/ktZOdC3NEK— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 28, 2026
തുടർന്ന്, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാനും, ക്ഷേത്ര ഭരണച്ചുമതല റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായ എസ്. വൈദ്യനാഥൻ, വി. പാർത്ഥിബൻ എന്നിവരെ ഏൽപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള സിആർപിഎഫ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയും (RAF) വിന്യസിച്ചു.
വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ദീപം തെളിക്കും; പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം
ഇന്ന് രാവിലെ മധുരയിലെത്തിയ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാർ ദീപം തെളിക്കുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ പരിശോധിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്. വൈദ്യനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലും മലമുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മലകയറുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ദീപം തെളിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുള്ളതെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘർഷാവസ്ഥയും
ദീപം തെളിക്കുന്നത് കാണാൻ മലകയറാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിയ ഭക്തരെ സിആർപിഎഫ് തടഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഹിന്ദു മുന്നണി പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ തള്ളിമാറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രദേശത്ത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി.
മലമുകളിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നതിനെതിരെ മധുര മതസൗഹാർദ്ദ സഖ്യം, മുസ്ലിം സംയുക്ത ജമാഅത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധുര തമിഴ് സംഘത്തിന് മുന്നിൽ മൗനപ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. സമരപ്പന്തൽ കെട്ടുന്നത് പൊലീസ് തടഞ്ഞത് വാക്കേറ്റത്തിന് കാരണമായെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.
തർക്കസ്ഥലത്ത് ദീപം തെളിക്കാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ഉത്തരവ് മതസൗഹാർദ്ദത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പതിലധികം അഭിഭാഷകർ മധുര ജില്ലാ കോടതിക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
പ്രദേശത്ത് 16 മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും നാല് ടൂ-വീലർ ആംബുലൻസുകളെയും 108 ആംബുലൻസ് സേവനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായവർ, ഹൃദ്രോഗികൾ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർ മലകയറുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് മധുര സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ രാജേന്ദ്രനും ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടവും അഭ്യർഥിച്ചു.
திருப்பரங்குன்ற மலை முன்பு முருக பக்தை உற்சாக நடனம் #ThiruparankundramDeepam | #oldwomendance | #DeepamIssue | #Madurai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/N8hkfycScS— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 28, 2026
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