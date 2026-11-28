സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പായി; തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിഞ്ഞു, 'വെട്രിവേൽ, വീരവേൽ' മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഭക്തർ
ദീപം തെളിഞ്ഞതോടെ തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രത്ത് 'വെട്രിവേൽ, വീരവേൽ' മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ആഹ്ലാദത്തിൽ ആറാടിയ ഭക്തർ കാവി ഷാളുകൾ വീശിയാണ് ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിനെ വരവേറ്റത്
Published : November 28, 2026 at 5:32 PM IST
മധുര: സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം മലമുകളിലെ ദീപത്തൂൺ കൽത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് എസ്. വൈദ്യനാഥൻ, ജസ്റ്റിസ് വി. പാർത്ഥിബൻ എന്നിവരെ റിസീവർമാരായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.. ദീപം തെളിയുന്ന നിമിഷം കാണാൻ കാത്തുനിന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഭക്തിപൂർവം പ്രാർഥനയോടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേർന്നു. ദീപം തെളിഞ്ഞതോടെ തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രത്ത് 'വെട്രിവേൽ, വീരവേൽ' മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ആഹ്ലാദത്തിൽ ആറാടിയ ഭക്തർ കാവി ഷാളുകൾ വീശിയാണ് ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിനെ വരവേറ്റത്.
നവംബർ 24-ന് നടന്ന കാർത്തിക ദീപം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലമുകളിലെ കൽത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കാൻ നവംബർ 20-ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗത രീതി പിന്തുടർന്ന് ഉച്ചി പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ദീപം തെളിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഇന്നലെ (നവംബർ 27) പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെയും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയെയും അതിരൂക്ഷമായാണ് സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് മനഃപൂർവമായ കോടതിയലക്ഷ്യവും അനുസരണക്കേടുമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിനെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും കുന്നിന്റെയും സുരക്ഷാ ചുമതല തമിഴ്നാട് പൊലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി കേന്ദ്ര റിസർവ് പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് (സിആര്പിഎഫ്) കൈമാറാനും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ഭരണച്ചുമതല റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായ എസ്. വൈദ്യനാഥൻ, വി. പാർത്ഥിബൻ എന്നിവരെ ഏൽപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ഇന്ന് രാവിലെ മധുരയിലെത്തിയ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാർ ദീപം തെളിക്കുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ പരിശോധിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലും മലമുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മലകയറുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ദീപം തെളിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്.