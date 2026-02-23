ETV Bharat / bharat

Deepak Kumar meet Rahul Gandhi (@RahulGandhi FACEBOOK)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 4:01 PM IST

ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കടയുടമയെ രക്ഷിച്ച മുഹമ്മദ് ദീപക് എന്ന ദീപക് കുമാറുമായി ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടികാഴ്‌ച നടത്തി. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 23) രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്.

ദീപകിനോടൊപ്പം നിൽകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിൽ രാഹുൽഗാന്ധി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. "എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യ, സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ കടയിലെ ധീരനായ പോരാളി. ഇതെ ഐക്യവും ധൈര്യവും എല്ലാ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളിലും ജ്വലിക്കണം", എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചത്.

Deepak Kumar met Rahul Gandhi in Delhi (@RahulGandhi FACEBOOK)

രാഹുലിൻ്റെ പിന്തുണ സന്തോഷവും ഊർജവും നൽകുന്നതായി ദീപക് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോടും കുടുംബത്തോടും സംസാരിച്ചു. താൻ ചെയ്‌തത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും ഭയം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായി ദീപക് പറഞ്ഞു.

"അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജിമ്മിൽ അംഗത്വമെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജിമ്മിൽ വന്നാൽ അത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും", എന്നും രാഹുലിനെ കണ്ടശേഷം ദീപക് പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 26 നാണ് കോട്‌ദ്വാറിൽ ബാബ എന്ന കടയുടെ പേരിനെച്ചൊല്ലി ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർ സംഘർഷമുണ്ടാകിയത്. ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരെ നേരിടുന്ന ദീപക് കുമാറിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

Deepak Kumar hugs Rahul Gandhi (@RahulGandhi FACEBOOK)

ബാബ എന്ന പേര് മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ആ പേര് മാറ്റണമെന്നുമായിരുന്നു ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശം. എന്നാല്‍ വർഷങ്ങളായി കട നടത്തുന്നതിനാൽ പേര് മാറ്റുന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു കടയുടമയുടെ മറുപടി.

പേര് മാറ്റുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കടയ്ക്ക് സമീപം ജിം നടത്തുന്ന ദീപക്‌ കുമാർ എത്തി കാര്യം തിരക്കുന്നത്. പേര് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കടയുടമയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്നും ദീപക്‌ കുമാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർ തൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചേദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ദീപക് എന്ന് മറുപടി നൽകുകയുമായിരുന്നു ദീപക്‌.

ഈ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിക്കുകയും, നിരവധിപേര്‍ ദീപകിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ദീപക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വീരനായകനാണെന്നും ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും വേണ്ടി ദീപക് പോരാടുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്, എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, കോട്ദ്വാർ മുൻ എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹരക് സിങ് റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദീപക്കിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

അതേസമയം ഈ കേസിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കുമെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. 'ബാബ കളക്ഷൻ' ഉടമയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പിന്നാലെ ബജറംഗ്‌ദൾ നേതാവ് കമൽ പാലിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ദീപക്‌കുമാറിനും സുഹൃത്ത് വിജയ് റാവത്തിനുമെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

