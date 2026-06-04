'മത്സ്യ 6000' അടുത്തമാസം മനുഷ്യരുമായി കടലാഴങ്ങളിലേക്ക്, അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴത്തില് പര്യവേഷണം നടത്താന് സാധിക്കുന്ന ആദ്യ തദ്ദേശീയ അന്തര്വാഹിനി
മനുഷ്യരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ അന്തർവാഹിനിയായ 'മത്സ്യ 6000'ന് 12 മണിക്കൂറോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഗവേഷണരംഗത്ത് നിർണായക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹയകമാകും.
Published : June 4, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 6:11 PM IST
എസ്.രവിചന്ദ്രൻ
ചെന്നൈ: ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'മത്സ്യ 6000' മുങ്ങിക്കപ്പല് ജൂലൈയിൽ തുറമുഖ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി (എൻഐഒടി) ഡയറക്ടർ ബാലാജി രാമകൃഷ്ണൻ. 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 500 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആഴക്കടൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് 'മത്സ്യ 6000' അന്തര്വാഹിനി പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ അന്തർവാഹിനിയാണ് മത്സ്യ 6000. ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻഐഒടിയാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ, സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20,000 അടി താഴ്ചയിലേക്ക്, ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യരെ ആഴക്കടലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബാലാജി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ, ചെന്നൈ തുറമുഖത്ത് 'മത്സ്യ' മുങ്ങിക്കപ്പലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, അതിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം ഞങ്ങൾ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി. ഈ പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയായി, മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ 'മത്സ്യ' 6,000ത്തില് ആഴക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ തുറമുഖത്ത് പ്രാഥമിക പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായി ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ 500 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എൻഐഒടിയിലെ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ, എല്ലാ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തുറമുഖത്ത് മറ്റൊരു റൗണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ, 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി. ഈ വർഷം അവസാന പാദത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സംരംഭം ആഴക്കടൽ ഗവേഷണത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവായി മാറുന്നു. ആഴക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധാതുസമ്പത്ത് വിലയിരുത്തുന്നതിനും സമഗ്രമായ സമുദ്ര നിരീക്ഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ആഴക്കടൽ ടൂറിസത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുന്നതിനും ഈ പര്യവേഷണം വഴിയൊരുക്കും.
കൂടാതെ, ആഴക്കടൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ധാതു സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ഈ പദ്ധതി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഴക്കടൽ ജീവികളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് അവസരങ്ങൾ നൽകും. പ്രാരംഭ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, ജൂലൈയിൽ കാട്ടുപ്പള്ളി തുറമുഖത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. തുടർന്ന് 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷവും, 2027 ൽ 'മത്സ്യ' മുങ്ങിക്കപ്പല് 5,000 മീറ്റർ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ സമുദ്രോപരിതലത്തിനടിയിൽ 6,000 മീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മത്സ്യ 6000 അന്തര്വാഹിനി വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മത്സ്യ 6000 ൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുമായ സത്യനാരായണൻ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി. പ്രാഥമിക ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, 2025 ൽ ഞങ്ങൾ തുറമുഖ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. തുടർന്ന്, 500 മീറ്റർ മുതൽ 6,000 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ വാഹനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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ഇതിനു ശേഷം ജൂലൈയിൽ ചെന്നൈ തുറമുഖത്ത് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. തുടർന്ന്, 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ, 500 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നീങ്ങാനും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആഴക്കടൽ ദൗത്യ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, സമുദ്രയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭൗമ ശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയമാണ് മത്സ്യ-6000 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ആഴക്കടൽ അന്തര്വാഹിനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ എൻഐഒടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
മത്സ്യ മുങ്ങിക്കപ്പലിലെ കടലിനടിയിലെ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, തീരദേശ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻ പരിചയമുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാളും സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമുദ്രോപരിതലത്തിനടിയിൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗവേഷണ ദൗത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുമെന്നാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ.
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