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ഡെറാഡൂണിൽ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിൽ ഗർത്തം; ബിജെപി അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം

16 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച നന്ദ കി ചൗക്കി പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് 16 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തകർന്നു, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പങ്കജ് പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു.

UTTARAKHAND ROAD DAMAGES MONSOON RAIN ROAD DAMAGES COMPLAINTS BJP CONGRESS CONFLICT
Nanda ki Chowki bridge and Maldevta–Song Dam road damaged after rains in Uttarakhand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 8:04 PM IST

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ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നന്ദ കി ചൗക്കിയിൽ 16 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് തകർന്ന സംഭവം വൻ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം. ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസത്തിന് കാരണമായെങ്കിലും പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. റോഡ് നിർമാണത്തിലുണ്ടായ അഴിമതി മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം.

ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ കുടുംബവും കോൺട്രാക്‌ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് വലിയ വാക്കു തർക്കങ്ങളും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായി. ഡെറാഡൂണിലെ പാലത്തിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് ജൂലൈ 28 നാണ് തകർന്നത്. ഏകദേശം 16 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. പണി പൂർത്തിയായി 16 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റോഡ് തകർന്നത്.

പാലം പദ്ധതി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ (പിഡബ്ല്യുഡി) അധികാരപരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. ഡെറാഡൂണിലെ പിഡബ്ല്യുഡി 9-ാം സർക്കിളാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. ജൂലൈ 29 ന് പെയ്‌ത ശക്തമായ മഴയിൽ മാൽദേവ്ത മുതൽ സോങ് ഡാം വരെയുള്ള റോഡ് തകർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നിരുന്നാലും, തകർന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അധികൃതർ നന്നാക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കി.

"ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബിജെപി അഴിമതിയുടെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. സീറോ ടോളറൻസ് നയം അവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഇന്ന് പുതിയ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബിജെപി മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഭർത്താവായ അരവിന്ദ് ഭട്ടിൻ്റെ പേര് നന്ദ കി ചൗക്കിയിലെ (₹16 കോടി ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച) തകർന്ന റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്," മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റുമായ കരൺ മഹ്ര പറഞ്ഞു,

മാൽദേവ്തയിൽ നിന്ന് സോങ് ഡാമിലേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്. 52 ​​കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർമാണ് കമ്പനിയിൽ അരവിന്ദ് ഭട്ട് ഒരു പ്രധാന പങ്കാളി കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ബിജെപി വക്താവ് കമലേഷ് രാമൻ രംഗത്തുവന്നു. സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"നന്ദ കി ചൗക്കി പാലത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സർക്കാർ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധയോ തെറ്റോ കണ്ടെത്തിയാൽ കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളോ ക്രമക്കേടുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും,” കമലേഷ് രാമൻ പറഞ്ഞു. നന്ദ കി ചൗക്കി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് തകർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പങ്കജ് പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

UTTARAKHAND ROAD DAMAGES
MONSOON RAIN
ROAD DAMAGES COMPLAINTS
BJP CONGRESS CONFLICT
DEHRADUN ROAD DEEP CRATER

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