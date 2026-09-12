ജമ്മു കശ്മീരിൽ പാക് ഭീകരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; യുഎസ് നിർമിത തോക്കും ലഭിച്ചു
ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
Published : September 12, 2026 at 2:04 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ദോഡ ജില്ലയില് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനില് നിന്ന് പാക് ഭീകരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ്റെ മൃതദേഹവും അമേരിക്കന് നിർമിത എം4 അസോൾട്ട് റൈഫിളും കണ്ടെടുത്തതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി), സൈന്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ്, സിആർപിഎഫ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് അഴുകിയ നിലയിലുള്ള ഭീകരൻ്റെ അവശിഷ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ജില്ലയിൽ നടന്ന സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ജെയ്ഷെ ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം അധികൃതർ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചോ മറ്റ് മരിച്ച തീവ്രവാദിയെ കുറിച്ചോ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടട്ടില്ല.
"നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഒളിക്കാൻ കഴിയില്ല! എസ്ഒജി ദോഡ, ആർആർ, സിആർപിഎഫ് എന്നിവർ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ ജെയ്ഷെ ഇ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. ഒപ്പം എം 4 തോക്കും പിടിച്ചെടുത്തു" എന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. 1980-കളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത M4 അസോൾട്ട് റൈഫിളുകൾ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധസമയത്ത് നാറ്റോയും യുഎസ് സേനയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) September 12, 2026
SOG Doda, RR and CRPF retrieved the remains of a Pakistani Jaish e Mohammed terrorist, who was neutralised earlier in a Joint Op. A night enabled M 4 has also been recovered.@HMOIndia @AmitShah @OfficeOfLGJandK @LokBhavanJandK @manojsinha_…
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ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ റൈഫിളാണിത്. യുഎസ്, നാറ്റോ സേനകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയതിനുശേഷം ഈ റൈഫിളുകൾ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തു. ഒടുവിൽ കശ്മീരിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരുടെ കൈകളിൽ എത്തി. മധ്യ കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയിൽ നിരോധിത സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) യുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭീകരൻ്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.
അതേസമയം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം (യുഎപിഎ) പ്രകാരം തീവ്രവാദ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശനിയാഴ്ച കശ്മീരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീനഗറിലെ സകുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസാണ് ആദ്യം കേസ് ഫൈയൽ ചെയ്തത്. 1967 ലെ യുഎപിഎ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 23, 1959 ലെ ആയുധ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 7, 25, 1908 ലെ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
പിന്നാലെ പൊലീസിൻ്റെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. മാർച്ചിൽ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) യുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഒജിഡബ്ല്യുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു കൈ ഗ്രനേഡും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒജിഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖല തകർക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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