നസീറാബാദിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി, കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് തലേന്ന് ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. കണ്ടെത്തിയ പല മൃതദേഹങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡിഎൻഎയിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

A picture of the scene in Nazirabad after the fire outside was extinguished. (PTI)
January 27, 2026 at 12:44 PM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ 24 പര്‍ഗാനാസ് ജില്ലയിലെ നസീറാബാദിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായതിനാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ ഡിഎൻഎ ശേഖരിച്ച് മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസും ജാദവ് പൂരിൽ നിന്നുള്ള തൃണമൂൽ എംപി സോയോമി ഘോഷും ഇന്നലെ (ജനുവരി 26) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. വൈകുന്നേരം ബിജെപി എംഎൽഎ അശോക് ദിൻഡയും സ്ഥലത്തെത്തി.

ഫാക്‌ടറിയിലെ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ വെയർഹൗസിനുള്ളിൽ താത്‌ക്കാലിക ഷെൽട്ടറുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും തീ പടരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവരിൽ നാലുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടതായും ദിൻഡ പറഞ്ഞു. രാത്രിയായതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതുമൂലം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തുകടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം അരൂപ് ബിശ്വാസ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. "തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെങ്കിലും, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും തീയുണ്ട്. ഗോഡൗണിനുള്ളിൽനിന്ന് ഇപ്പോഴും പുക ഉയരുന്നുണ്ട്. തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു. പുകകാരണം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും വലയുന്നു", എന്ന് മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ് പറഞ്ഞു. തീ പൂർണമായും അണച്ചതിന് ശേഷം സേനാംഗങ്ങൾ വെയർഹൗസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കാണാതായവരെ തിരയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഫാക്‌ടറിക്കുള്ളിലെ തീ അണക്കുന്നു. (PTI)

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. "എൻ്റെ അമ്മാവൻ വെയർഹൗസിനുള്ളിലെ ചെറിയ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവസാനമായി പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്", എന്ന് പുർബ മേദിനിപൂരിലെ തംലുക്ക് നിവാസിയായ തൻമോയ് ഗിരി പറഞ്ഞു. "തൻ്റെ അച്ഛൻ മോമോ യൂണിറ്റിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നാൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല", എന്ന് മറ്റൊരു ബന്ധു പറയുന്നു.

തെരച്ചിൽ ശക്തം

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ തലേന്നാണ് ബംഗാളിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തീപിടിത്തം സംഭവിച്ചത്. ഞായറാഴ്‌ച (ജനുവരി 25) രാത്രി മൂന്ന് മണിയോടെ നരേന്ദ്രപുത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള നസീറാബാദ് പ്രദേശത്തെ തെർമോക്കോൾ വെയർഹൗസിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി പൊലീസ് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിൻ്റെയും അഗ്നിസുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെയും പരിശ്രമത്തോടെ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. 16 ഫയർ എഞ്ചിനുകളാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

അതേസമയം വെയർഹൗസിനുള്ളിൽ തീ ഇപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീപിടുത്തമുണ്ടായതിനുശേഷം 20 പേരെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ 20 പേർക്കായും തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ തീ അണയ്ക്കാൻ 16 ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ 11 മണിക്കൂറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും 20 തൊഴിലാളികളിൽ 16 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അതേസമയം രാത്രിയിൽ ഫാക്‌ടറിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെ അറിയിച്ചതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ വേഗത്തിൽ എത്തി തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ തീവ്രത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാരിന് വിമർശം

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഇത്രയും വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ തൃണമൂൽ സർക്കാർ സെൻസിറ്റീവല്ലെന്നും ദുരന്തനിവാരണത്തിൽ ഏകോപനമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു ആരോപിച്ചു. "മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന സർക്കാർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന അവധി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ദരിദ്രരെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല. ഈ സർക്കാർ എത്രയും വേഗം പോകുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത്", എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് "ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്", എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 30 ന് സെൻട്രൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി 14 പേർ മരിച്ചു. അതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റ് തീപിടിത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദുരന്തമാണ് ഈ തീപിടിത്തം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

