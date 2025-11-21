ETV Bharat / bharat

ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. 2019ലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. കുടുംബം ഉറങ്ങിക്കിടക്കവേയാണ് കൊലപാതകം.

TELANGANA MAN KILLS FAMILY MAN KILLED WIFE AND CHILDREN MURDER Murder Case Verdict
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 4:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്‌: ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയ്‌ക്ക് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. സെരിലിങ്കമ്പള്ളി നിവാസിയായ ഗുരു പ്രവീൺ കുമാറിനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വികാരാബാദ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി ഡോ. സുന്നത്ത് ശ്രീനിവാസ് റെഡിയാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

വധശിക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം 10,000 രൂപ പിഴയും അടയ്‌ക്കണം. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടി കഠിന തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് വിധിയിൽ പറയുന്നു. വികാരാബാദ് കമ്മിഷണർ കെ. നാരായണ റെഡിയാണ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിലൂടെയാണ് വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ നടുക്കിയ കുറ്റകൃത്യം: ഹൈദരാബാദിലെ സെരിലിങ്കമ്പള്ളി നിവാസിയായ ഗുരു പ്രവീൺ കുമാർ, വിവാഹിതയായ ചാന്ദ്‌നിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പ്രണയത്തിന് ഒടുവിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരാവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചാന്ദ്‌നിക്ക് ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ ഒരു മകനുണ്ട്.

വിവാഹശേഷം ദമ്പതികൾ വികാരാബാദിലേക്ക് താമസം മാറി. ഇരുവർക്കും ഒരു മകൾ ജനിച്ചു. എന്നാൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധം അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല. ചാന്ദ്‌നി മൊബൈൽ ഫോണ്‍ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ദിവസവും വഴക്കായി. സംശയം പിന്നീട് വലിയ സംഘർഷങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചു.

2019 ഓഗസ്റ്റ് 4ന് രാത്രിയാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച അരുംകൊല. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയ ശേഷം പ്രവീൺ കുമാർ ചാന്ദ്നിയെ ഇരുമ്പ് വടി ഉപയോഗിച്ച് തലയ്‌ക്ക് അടിയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂത്തമകനെയും അതേ വടി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു. പിന്നാലെ നാല് വയസുകാരിയായ മകളെ പ്രവീൺ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി.

ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം, പ്രതി സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി സമീപത്തുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഇയാള്‍ നടന്നു. എന്നാല്‍ വഴിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ മനസ് മാറിയ ഇയാൾ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അന്നത്തെ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ശ്രീനിവാസ് റാവുവാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. ഡിഎസ്‌പിമാരായ സീതാറാം, സഞ്ജീവ റാവു എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു. തെളിവുകൾ, സാക്ഷികൾ, ഫോറൻസിക് വിശകലനം എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേഷം, കോടതി കേസ് "അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായതെന്ന്" വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ഗാർഹിക പീഡനത്തിനും കുടുംബ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശം ഈ വിധി നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്‌ധരും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നത്. ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട നിരപരാധികൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചൂവെന്ന് പറഞ്ഞ് അതി വൈകാരികതയോടെയാണ് ജനം ശിക്ഷാ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്.

TELANGANA MAN KILLS FAMILY
MAN KILLED WIFE AND CHILDREN
MURDER
MURDER CASE VERDICT
MAN KILLS WIFE IN VIKARABAD

