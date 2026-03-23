അസം-അരുണാചൽ അതിർത്തിയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യത; ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശവുമായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ
Published : March 23, 2026 at 6:04 PM IST
ദിസ്പൂർ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അസമിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രത്യേകിച്ച് അസം-അരുണാചൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള സുരക്ഷാ തിങ്ക് ടാങ്കായ സെന്റർ ഫോർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് (സിഎൻഇഐഎസ്എസ്) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മാർച്ച് 22-ന് അസമിൽ യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസം (ഉൾഫ-ഐ) വിഭാഗം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. ജാഗുണിലെ പൊലീസ് കമാൻഡോ ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പൊലീസ് കമാൻഡോകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ അക്രമികൾ പൊലീസ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ഗ്രനേഡും ആർപിജിയും (RPG) ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇനിയും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അതിനാൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ചിറ്റഗോംഗ് കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്ര വിഭാഗമായ പിസിജെഎസ്എസ്, ഉൾഫ(ഐ), ആർഎസ്എ, ആർഎസ്ഒ തുടങ്ങിയ സഖ്യത്തെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണങ്ങളും മരണസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചേക്കാമെന്ന് സെന്റർ ഫോർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രദേശത്ത് പൊലീസും ഉൾഫ (ഐ) വിഭാഗവും തമ്മിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായി. ടിൻസുകിയയിലെ ജാഗുണിലുള്ള പൊലീസ് ക്യാമ്പിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ചിത്രഞ്ജൻ മിലി, ദേബാഷിഷ് ബോറ, ചബുവ സ്വദേശി റാബി ഗർ, ഗോൾപാറ സ്വദേശി ജംബുഷ് മാരക് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.
2021-ന് ശേഷം അസം പൊലീസിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നേക്കാമെന്നും സിഎൻഇഐഎസ്എസ് മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് സ്വപൻ ദേബർമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇന്റലിജൻസ് (ഡിജിഎഫ്ഐ), പാകിസ്ഥാൻ ഐഎസ്ഐ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭീകരർ 15 ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. മിസോറാമിലെ ടിപ്പർഘട്ട്, സൽമൂർ, മൽസുരി, നൻസുരി, ബോറപൻസൂരി, ലോഡിസോറ, നകുച്ചേര, ദേവസോറ സൗത്ത്, രാജീവ്നഗർ, മമിത് ജില്ലകളിലായി പത്ത് ക്യാമ്പുകളും ത്രിപുരയിലെ കമൽഖ, മോഗ് പാര, സോനമുറ, ഗരിതനഹോല, ഡി മിറ്റിംഗച്ചാരി ഗ്രാമങ്ങളിലുമായി അഞ്ച് ക്യാമ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിസിജെഎസ്എസിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
2013-ൽ മിസോറാമിൽ നടന്ന ആയുധ വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2024 സെപ്റ്റംബർ 5-ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി പിസിജെഎസ്എസ്-നെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 31 എകെ-47 റൈഫിളുകൾ, ഒരു ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ, ഒരു ബ്രൗണിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൾ, വൻതോതിലുള്ള വെടിമരുന്ന് ശേഖരം എന്നിവയാണ് അന്ന് കണ്ടെടുത്തത്.
Also Read: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; കശ്മീര് താഴ്വരയില് തെരച്ചിലുമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്സി