"മരിച്ച" യുവാവ് തിരിച്ചെത്തി; ഞെട്ടൽ മാറാതെ ഒരു ഗ്രാമം

സീമിത് ഖഖ എന്നയാൾ മരിച്ചതായി എല്ലാവരും കണകാക്കി. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു

Published : December 22, 2025 at 8:24 PM IST

റായ്‌പൂർ: മരിച്ചതായി പൊലീസും ബന്ധുക്കളും സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി. ചത്തീസ്‌ഗഢിലെ ജാഷ്‌പൂരിലെ സിതോംഗ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സീമിത് ഖഖ എന്നയാളെയാണ് മരിച്ചതായി എല്ലാവരും കണകാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇയാൾ തിരിച്ചുവരുകയും പൊലീസിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്‌തു.

ജാഷ്‌പൂരിലെ കോട്‌വാലി സിറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തിയതോടെ പൊലീസുകാരും സീമിതിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെയുളളവരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. "സർ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മരിച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് സീമിത് ഖഖ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

സീമതിനെ കാണാതായതായി ഒക്ടോബർ മാസം പൊലീസിനു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പരാതിയ്‌ക്കു പിന്നാലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 22 ന് സമീപത്തെ തുരിതോംഗ്രി വനത്തിൽ നിന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മരിച്ചയാളുടെ മുഖം വികൃതമായിരുന്നു. ആ മൃതദേഹത്തിന് അവകാശികളാരും വന്നിരുന്നില്ല.

കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സീമിതിൻ്റേതാണെന്ന സംശയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു. വനത്തിൽ നിന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സീമിത് ഖഖയുടേതാണെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എല്ലാവരും കണക്കാക്കി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് യുവാവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഗ്രാമത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്.

സീമിതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേയ്‌ക്ക് അന്വേഷണം

കൊലപാതക കേസ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനിടെ സീമിതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേയ്‌ക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങി. സീമിത് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹസാരിബാഗിൽ ജോലിക്കായി പോയിരുന്നു. സീമിത് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തി. ഇത് പൊലീസിന് സംശയത്തിനിടയാക്കി.

പൊലീസ് വാദം

ഒക്ടോബർ 17 ന് സീമിതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രാംജീത് റാം, വീരേന്ദ്ര റാം എന്നിവരോടൊപ്പം ജാഷ്‌പൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. "മടങ്ങിയ വഴി ബങ്കി ടോളിക്ക് സമീപമുള്ള ബങ്കി നദി പാലത്തിൽ എത്തി. അവിടെ വച്ച് ധാരാളം മദ്യപിച്ചു. മദ്യലഹരിയിൽ, പണത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം ഉടലെടുത്തു. തർക്കത്തിനിടെ രാംജീത് റാം സീമിതിനെ നെഞ്ചിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി. വീരേന്ദ്ര റാം ഇരുമ്പ് വടി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു. തത്‌ഫലമായി അയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു" എന്നുമാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.

കൊലപാതകം മറച്ചുവയ്ക്കാ‌ൻ, പ്രതി മൃതദേഹം കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ അകലെയുള്ള കാട്ടിലെ ഒരു കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ് (ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത) സെക്ഷൻ 103(1), 238(a), 61(2), സെക്ഷൻ 127(1), 309(4), 298, 351(2), 3(5) എന്നീ സെക്ഷനുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു. കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. അവിടെ അവർ കൊലപാതകം ചെയ്‌തതായി മൊഴി നൽകി. ഈ നടപടികളെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്‌തു.

സീമിതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്

ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സീമിതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്. ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് സീമിതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന യുവാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അയാൾ മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ജയിലിലാണെന്ന് സീമിതിനോട് അവർ വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്നാണ് സീമിത് പൊലീസിനു മുൻപിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ സീമിത് തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു. "ജോലി തേടി സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഗിരിധി ജില്ലയിലെ സരായ് പാലി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബവുമായോ ഗ്രാമവാസികളുമായോ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്" എന്ന് സീമിത് വിശദീകരിച്ചു.

ഇതോടെ തെറ്റായ തിരിച്ചറിയൽ കേസാണിതെന്ന് തെളിഞ്ഞു. സീമിത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സന്തുഷ്‌ടരായി. യുവാവ് തിരിച്ചെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഭാഗികമായി കത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സിറ്റി കോട്‌വാലി പൊലീസ് പുതിയ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

