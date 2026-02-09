അമ്മയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ കാമുകന് അയച്ചു; മകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
അമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകൾ തനിക്ക് അയച്ചുതരണമെന്ന് കാമുകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് മകൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു നൽകിയത്.
Published : February 9, 2026 at 5:09 PM IST
ബെംഗളൂരു: അമ്മയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള് രഹസ്യമായി പകർത്തി കാമുകന് അയച്ച് കൊടുത്ത സംഭവത്തില് യുവതിക്കും കാമുകനുമെതിരെ കേസ്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ യുവതിക്കും കാമുകന് വരുണിനുമെതിരെയാണ് കേസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
കാമുകന് അമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് യുവതി ചിത്രം ഫോണില് പകര്ത്തി വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അയച്ച് നല്കിയത്. അമ്മയുടേത് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇത്തരത്തില് യുവാവിന് അയച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മാസം മുമ്പാണ് യുവതിക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി കുടുംബം ഫോണ് വാങ്ങി നല്കിയത്. എന്നാല് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് മകള് ആരോടോ ഫോണില് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട അമ്മ ശാസിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഫോണില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തി അയച്ച് കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മ പൊലീസില് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേസെടുത്ത ബട്ടരായണപുര പൊലീസ് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. അമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകൾ തനിക്ക് അയച്ചുതരണമെന്ന് കാമുകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് മകൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു നൽകിയതെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മകൾ കാമുകനെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും ഫോണുകളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സമാന സംഭവം: സമാന സംഭവം നേരത്തെയും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂരിൽ ഭാര്യയുടെ നഗ്നചിത്രം വാട്സ് ആപ്പില് പ്രൊഫൈൽ ഡിപിയാക്കിയ കേസിൽ യുവാവ് പിടിയിലായത് അടുത്തിടെയാണ്. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഭാര്യയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇയാൾ ഭാര്യയുടെ നഗ്നചിത്രം വാട്സാപ്പ് ഡിപിയാക്കിയത്.
കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഇരുവരും വേര്പ്പിരിഞ്ഞ് കഴിയുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഭര്ത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ ഡിപിയാക്കിയത്. യുവതിക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അയാളുമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒളിഞ്ഞ് നിന്ന് താന് പകര്ത്തിയ ചിത്രമാണിതെന്നും ഭര്ത്താവ് പൊലീസിന് മൊഴി നല്കി.
