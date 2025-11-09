'ഭര്ത്താവിനോട് തൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു'; യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കി പഠിച്ച് അമ്മായിയമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവതി
പൊലീസ് കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി ലളിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൊഴിയിലെ വൈരുധ്യമാണ് സംശയത്തിന് കാരണമായത്.
Published : November 9, 2025 at 3:53 PM IST
അമരാവതി: ദൃശ്യം സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കഥാപാത്രം 'ജോർജ്കുട്ടി'യെ അനുകരിച്ച് ചില കൊലപാതകങ്ങള് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്ക് സിനിമ പാഠപുസ്തകമാക്കുന്നവരും ഉണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങള്. സിനിമ കണ്ട് ആരെങ്കിലും അതുപോലെ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പലരും നെറ്റിചുളിച്ചു.
അപ്പൊ യുട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കി പഠിച്ച് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് കേട്ടാലോ? അവിശ്വസനീയം, അപ്രായോഗികം എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും സംഭവം സത്യമാണ്. വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമ്മായിയമ്മയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് മരുമകളും. കാരണമാകട്ടെ, ഭർത്താവിനോട് തൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് മരുമകള്ക്ക് സഹിച്ചില്ല.
ഇവരെ കൊല്ലണമെന്ന് മനസിലുറപ്പിച്ച മരുമകള് യൂട്യൂബിൽ വഴി തിരഞ്ഞു, 'ഹൗ ടു കിൽ ഓള്ഡ് ലേഡി' (വൃദ്ധയെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം). നിരവധി വീഡിയോകള് കണ്ട മരുമകള് സ്വന്തം ഭര്തൃമാതാവിനെ നിഷ്കരുണം കൊലപ്പെടുത്തി.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന 66 കാരിയെ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. 98-ാം വാർഡിലെ അപ്പണ്ണപാലം, വർഷിണി അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്സിലെ എഫ്-ബ്ലോക്കിലാണ് സംഭവം. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയാണ് മരുമകൾ ഇവരെ കൊന്നതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഭർത്താവിനോട് അമ്മായിയമ്മ കള്ളം പറയുന്നു
തന്നെ കുറിച്ച് അമ്മായിയമ്മ എന്നും ഭര്ത്താവിനോട് പരാതികള് പറയുന്നു എന്നാണ് പ്രതിയായ മരുമകൾ ലളിത പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭര്ത്താവ് തന്നെ വെറുക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്നും ഇത് അമ്മയിയമ്മയോടുള്ള തൻ്റെ ദേഷ്യം വര്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രതി മൊഴി നല്കിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ദിവസങ്ങള്ക്കിപ്പുറം അമ്മായിഅമ്മയെ കൊല്ലാന് ലളിത തീരുമാനിച്ചു.'How to kill old lady' എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള നിരവധി യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കണ്ടു. ഈ മാസം 6 ന് രഹസ്യമായി പെട്രോൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. നവംബര് 7 ന് രാവിലെ ഏകദേശം 8 മണിയോടെ ഭർത്താവ് പുറത്തുപോയി.
വീടിനുള്ളിൽ ലളിതയുടെ മകനും മകളും ലളിതയുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലളിതയുടെ അമ്മ കുളിക്കാൻ ബാത്ത്റൂമിൽ പോയ തക്കം നോക്കി തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന് ലളിത തീരുമാനിച്ചു. മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം ഒളിച്ചു കളിക്കാൻ അവൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു.
പിന്നാലെ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തി, കൈകളും കാലുകളും കസേരയിൽ കെട്ടി, കണ്ണിലും വായിലും തുണി കെട്ടി വച്ചു. എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പോയി ഒളിക്കാനായി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അവൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. അയല്ക്കാര് നിലവിളി ശബ്ദം കേള്ക്കാതിരിക്കാന് അവള് ടിവിയുടെ ശബ്ദം കൂട്ടിയിട്ടു.
എന്നാല് തീ ആളി കത്താന് തുടങ്ങിയതോടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും കെട്ടിയിരുന്ന കയറുകള് കത്തി നശിച്ചു. ഇതോടെ വൃദ്ധ അലറിവിളിച്ച് പൂജാമുറിയിലേക്ക് ഓടി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പേരക്കുട്ടിയുടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും പൊള്ളലേറ്റു. പിടിച്ചുമാറ്റാന് പോയ ലളിതയ്ക്കും പൊള്ളലേറ്റു.
ടിവി വയറുകൾ കുടുങ്ങിയതിനാലാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് തീപിടിച്ചതെന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. നിലവിളി കേട്ട് ലളിതയുടെ അമ്മ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോഴേക്കും മഹാലക്ഷ്മി നിലത്ത് മരിച്ച് വീണിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൻദുർത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് എസിപി പൃഥ്വി തേജയും സിഐ സതീഷ് കുമാറും ആണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
പൊലീസ് പിടികൂടി
വൈദ്യുത ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ലളിത ആദ്യം അയൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു. പൂജാമുറിയിൽ ഒരു എണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചതായും അബദ്ധത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റതായും അവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് പൊലീസിന് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.
എന്നാല് തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ടതോടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ എസി ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നയാള് സഹായത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. ലളിത അയാളെ തടഞ്ഞുവെന്ന് എസി റിപ്പയറുടെ മൊഴി പൊലീസിൻ്റെ സംശയം വർധിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് ലളിതയുടെ ഫോണ് പരിശോധിച്ചു.
ഇതില് നിന്നാണ് വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വീഡിയോകൾ അവർ യൂട്യൂബിൽ തെരഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ലളിത കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.
അമ്മായിയമ്മ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതും ഭർത്താവിനോട് പരാതിപ്പെടുന്നതും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് കൊലപാതകക്കുറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ലളിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
