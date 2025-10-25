ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യ-യുകെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയിൽ ഒരു പറ്റം വിദ്യാർഥികളാണ് കുച്ചിപ്പുടി അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Representative image (Getty image)
വൈവിധ്യത്തിലും ഭാഷകളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഏകത്വത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ഒരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെതായ കലാരൂപങ്ങളും സംസ്‌ക്കാരവുമുണ്ട്. എന്തിന് പറയണം ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണത്. വ്യത്യസ്‌ത കലാരൂപങ്ങളും നൃത്തരൂപങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യ.

ഇവയെല്ലാം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തു എന്നതാണ് മറ്റൊരു അതിശയകരമായ കാര്യം. അതിൽ ഒന്നാണ് കുച്ചിപ്പുടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇന്ത്യ-യുകെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയിൽ ഒരു പറ്റം വിദ്യാർഥികളാണ് കുച്ചിപ്പുടി അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

താരമായി അരുണിമ കുമാറും വിദേശി വിദ്യാർഥികളും

ഇന്ത്യ-യുകെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയായ 'സമർപ്പണ'ത്തിലാണ് പ്രശസ്‌ത കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി അരുണിമ കുമാറും വിദേശി വിദ്യാർഥികളും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസം അരുണിമ കുമാറിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം യുകെയിൽ നിന്നും പോളണ്ടില്‍ നിന്നുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തുകൂടുകയും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇന്ത്യ ഹാബിറ്റാറ്റ് സെൻ്ററിലെ സ്‌റ്റെയിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സാംസ്‌കാരിക പരിപാടി അരങ്ങേറിയത്. യുകെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിൻ്റെയും ഭാര്യ അക്ഷത മൂർത്തിയുടെയും മകൾ അനുഷ്‌ക സുനക് അടക്കം നിരവധി പേരാണ് കുച്ചിപ്പുടി അവതരിപ്പിച്ചത്. അരുണിമ കുമാറും വിദ്യാർഥികളും പിങ്ക്, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും പോളിഷ് നർത്തകർ ചുവപ്പും വെള്ളയും ചേർന്ന വസ്‌ത്രങ്ങളായിരുന്നു ധരിച്ചത്.

ARUNIMA KUMAR KUCHIPUDI INDIA UK CULTURAL EVENT INDIA HABITAT CENTRE
Representative image (Getty image)

വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയിൽ അരുണിമ കുമാർ മുതിർന്ന നാടക സംവിധായകൻ സുനിത് ടണ്ടൻ ഷേക്സ്പിയറുടെ 65-ാമത് സോണറ്റ് വയലിൻ അകമ്പടിയോടെ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. "അച്യുതം കേശവം" എന്ന ഭജനയോടെയാണ് അത് അവസാനിച്ചത്. അതിൽ കൃഷ്‌ണൻ്റെ ബാല്യകാല കഥകളും മറ്റുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. മഹാഭാരതത്തെയും പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു എല്ലാം.

ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ, ഐഎച്ച്സി എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ തനതു നൃത്ത രൂപങ്ങൾ എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കഥക് നര്‍ത്തകി ഷോവന നാരായണൻ, ഭരതനാട്യം നർത്തകി ഗീത ചന്ദ്രൻ, കുച്ചിപ്പുടി വിദഗ്‌ധ വനശ്രീ റാവു, ചൗ നൃത്ത വിദഗ്‌ധൻ ശശാധർ ആചാര്യ എന്നിവരുടെ ക്ലാസുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ മെഡൽ

അടുത്തിടെ എകെഡിസിയുടെ സ്ഥാപകയും പ്രശസ്‌ത കുച്ചിപ്പുടി വക്താവുമായ അരുണിമ കുമാറിന് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. കലയ്ക്ക് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് കിങ് ചാൾസ് മൂന്നാമനാണ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത്. കോർപ്പറേറ്റ് കരിയർ ഉപേക്ഷിച്ച് കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സ്വന്തമായി ഡാൻസ് സ്‌കൂൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുച്ചിപ്പുടി സ്ഥാപനമാണ് അരുണിമ കുമാർ ഡാൻസ് കമ്പനി (എകെഡിസി).

പ്രശംസിച്ച് സുധ മൂർത്തിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷണറും

കുച്ചിപ്പുടി കടൽ കടന്ന് യുകെയിലെത്തിയെന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തെ ആളുകളിലേയ്‌ക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും സുധ മൂർത്തി പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളായ കുട്ടികളെ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സംസ്‌കാരപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യ-യുകെ സാംസ്കാരിക പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഈ പരിപാടിയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ ലിൻഡി കാമറൂൺ പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അരുണിമയുടെ പങ്കിനെ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുച്ചിപ്പുടിയെ ആഗോള സാംസ്കാരിക സംവാദത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രി ഡയറക്‌ടർ അലിസൺ ബാരറ്റ് ഈ സംരംഭത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.

കുച്ചിപ്പുടി; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തനതു കലാരൂപമാണ് കുച്ചിപ്പുടി. നാട്യശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് കുച്ചിപ്പുടിക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഭരതനാട്യത്തിനും കുച്ചിപ്പുടിക്കും ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കില്ലും ഏറ്റവും കഠിനമായ നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുച്ചിപ്പുടി. ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ നേടാനും മറ്റും കഴിഞ്ഞു.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർഥികളും മറ്റും കുച്ചിപ്പുടി പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റൊരു കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് കുച്ചിപ്പുടി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്‌ണ ജില്ലയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കുച്ചിപ്പുടി ഉത്ഭവിച്ചത്.

അഭിനയം,താളം, ഭാവം, മെയ്‌വഴക്കം എന്നിവയാണ് കുച്ചിപ്പുടി അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. നർത്തകർ പുരാണ കഥകൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭാഗവത പുരാണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കുച്ചിപ്പുടിയുടെ സംഗീതം കർണാടക ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മൃദംഗം, ഓടക്കുഴൽ, വീണ, വയലിൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇത് വായിക്കുക. നർത്തകർ മേക്കപ്പ് , സമ്പന്നമായ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങൾ, എന്നിവ ധരിക്കും.

