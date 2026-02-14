ആവേശം അതിരുവിട്ടു, നർത്തകിയെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു; യുവതി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
നർത്തകിയെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് കാണികള്. ആരോഗ്യനില വഷളായ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില്. പരാതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പൊലീസ്.
By Dev Raj
Published : February 14, 2026 at 8:19 PM IST
പട്ന: സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനിടെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള് നർത്തകിയെ ആക്രമിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് യുവതിയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബിഹാറിലെ ചാന്ദ്വ തോല പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു നടുക്കുന്ന സംഭവം.
ഹിന്ദി, ഭോജ്പുരി പാട്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് യുവതി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ സദസിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ആവേശത്തോടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു. ശേഷം, യുവതിയെ ബലമായി പിടിച്ചുനിർത്തുകയും വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
നർത്തകർക്കും ഗായകർക്കും നേരെ പണം എറിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കാണികൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും കലാകാരിയുടെ സ്വകാര്യ ഇടം അവഗണിച്ചുവെന്നും നിരവധിപേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇരയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രതികരണം
"എൻ്റെ ഭാര്യ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ചിലർ സ്റ്റേജിൽ കയറി അവളുടെ വായ ബലമായി തുറന്ന് നാണയങ്ങൾ നിറച്ചു" ഇരയുടെ ഭർത്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ചിലർ സ്റ്റേജിൽ കയറി അവളുടെ വായ ബലമായി തുറന്ന് നാണയങ്ങൾ നിറച്ചു. അവൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് മിക്ക നാണയങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു. എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നാണയങ്ങൾ അവൾ വിഴുങ്ങിപ്പോയി. ഉടൻതന്നെ അവളുടെ നില ഗുരുതരമായി" ഇരയുടെ ഭർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു
ശ്വാസതടസവും ഛര്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ട യുവതിയെ ഉടൻതന്നെ ആറ സദർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ എൻഡോസ്കോപ്പി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
“ഇത്തരം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പരാതിയുമായി ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. ചന്ദ്വ തോല പ്രദേശത്ത് അത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ വിവരമോ ലഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും” ഭോജ്പൂർ അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആരാ സദർ, സബ്-ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രാജ്കുമാർ സാഹ എന്നിവര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇത്തരം പരിപാടികളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
