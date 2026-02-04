മദ്യം വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയില്ല; ദളിത് യുവാവ് നേരിട്ടത് ക്രൂരമർദ്ദനം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
"പണം തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അയാൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നും വിസമ്മതിച്ചപ്പോള് തല കുനിക്കണമെന്ന് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി" -ഇര
Published : February 4, 2026 at 4:35 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മദ്യം വാങ്ങാൻ പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദളിത് യുവാവിന് ക്രൂരമർദ്ദനം. മധ്യപ്രദേശിലെ അംബാഹ് നഗരത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ദളിത് യുവാവിനെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായി ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. അംബാഹ് പട്ടണത്തിലെ ജില്ലാ ഓഫിസ് പരിസരത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. വീഡിയോ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കതാരെ വാലി ഗാലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ദളിത് യുവാവാണ് ഇരയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇരയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. അവിടെ വച്ച് അയാൾ തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വിവരിച്ചു.
"രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു സംഭവം. ഞാൻ ജോലിക്കായി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ ഓഫിസിന് സമീപം, രേത്കാപുര നിവാസിയായ പുയി തോമർ എന്ന ധർമ്മേന്ദ്രയെ കണ്ടുമുട്ടി. അയാൾ മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനായി എന്നോട് പണം ചോദിച്ചു. പണം തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അയാൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നും വിസമ്മതിച്ചപ്പോള് തല കുനിക്കണമെന്ന് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അയാൾ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു" എന്ന് ആക്രമണത്തിനിരയായ യുവാവ് പറഞ്ഞു.
വളരെയധികം ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനാണ് താൻ വിധേയനായതെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു. ഇരയായ യുവാവിന് പ്രതിയുമായി നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് പ്രതിയും താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പീഡനം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായതിനാൽ അയാൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഇടത്തേക്ക് താമസം മാറി. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം, ഇരയുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സംഭവത്തില് അംബാഹ് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ധർമ്മേന്ദ്ര എന്ന യുവാവിനെതിരെ ബിഎൻഎസ് ആക്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദളിത് യുവാവ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി എൻ എസ്) 2023-ലെ വകുപ്പ് 115 പരിധിയിലാണ് ഈ കേസ് വരിക. ഒരാളെ ബോധപൂർവം ശാരീരികമായി വേദനിപ്പിക്കുകയോ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയോ ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിന് കീഴില് വരിക. ഇതിന് ശിക്ഷയായി ഒരു വർഷം വരെ തടവോ 10,000 രൂപ വരെ പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം. ഇത് മുൻപത്തെ IPC 323-ന് തുല്യമാണ്.
