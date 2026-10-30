തേൾ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി; ഡോക്ടര് ശകാരിച്ചെന്നും പൊലീസ് മർദിച്ചെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്
ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ അധിക്ഷേപവും പോലീസിന്റെ മർദ്ദനവും ആരോപിച്ച് ദളിത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി
By PTI
Published : October 30, 2026 at 6:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ അധിക്ഷേപവും പൊലീസിന്റെ മർദനവും ആരോപിച്ച് ദളിത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. ആദിലാബാദ് സ്വദേശിയായ കാംബ്ലെ രാഹുൽ (27) നെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 28 വൈകുന്നേരമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. തേൾ കടിയേറ്റ കാംബ്ലെ രാഹുൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയായ റിംസിൽ എത്തി. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ പിഴവ് സംഭവിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹം വീഡിയോ പകർത്താൻ ആരംഭിച്ചത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുമായുള്ള തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഇരുവരുടെയും തർക്കം വഷളായതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ രാഹുലിനെ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രാഹുലിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ഡോക്ടർ തന്നെ ശകാരിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് മർദിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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കൂടാതെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സംഭവസ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മർദനമേറ്റു എന്ന ആരോപണം പൊലീസ് അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു. രാഹുലിന് മർദനമേറ്റെന്ന് ആരോപണത്തിൽ സത്യമില്ലെന്നും, ഇതിന് തെളിവായി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്നും പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ബിജെപിയും ബിആർഎസും കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും, ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദളിത് സംഘടനകൾ വ്യാഴാഴ്ച ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു രാഹുലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ബിജെപി എംഎൽഎ പായൽ ശങ്കർ, സംഭവത്തിൽ സമയബന്ധിതമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ജോലി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തേൾ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ യുവാവിനെ പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആശുപത്രി അധികൃതരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ എഫ്ഐആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ യുവാവിനെ തല്ലിച്ചതച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിന്റെ മരണത്തിന് ഇരുകൂട്ടരും കാരണക്കാരാണെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിക്ക് പകരക്കാരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും, ഉന്നതതല സമിതിയെക്കൊണ്ട് സംഭവം അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നും ശങ്കർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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