മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ദളിത് യുവാവിനെ ചെരുപ്പൂരി അടിച്ചു; തടയാനെത്തിയ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും മർദനം

ഛത്തർപൂർ സ്വദേശി വീരേന്ദ്ര അഹിർവാർ എന്ന യുവാവിനും കുടുംബത്തിനുമാണ് മർദനമേറ്റത്. വടി, മഴു എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വീരേന്ദ്രയെ മർദ്ദിക്കുകയും ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 11:12 AM IST

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചെന്ന പേരിൽ ദളിത് യുവാവിനെ ചെരുപ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചു. യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയ പിതാവ് ഭഗീരഥ് അഹിർവാർ, അമ്മ ഹബ്ബു ബായ് അഹിർവാർ, സഹോദരി നൈന അഹിർവാർ എന്നിവർക്കും മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. ഛത്തർപൂർ സ്വദേശി വീരേന്ദ്ര അഹിർവാർ എന്ന യുവാവിനെയാണ് ആദ്യം പൊതുമധ്യത്തിൽ അപമാനിച്ചത്. മർദനത്തിന് പിന്നാലെ യുവാവിനെയും കുടുംബത്തെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സിവിൽ ലൈൻസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മഹാരാജ്‌ഗഞ്ച് ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനാണ് വീരേന്ദ്ര അഹിർവാർ. ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീരേന്ദ്ര മൊബൈൽ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അക്രമികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഭരത് ലാൽ പട്ടേൽ, ജി ലാൽ പട്ടേൽ, ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവും ചേർന്നാണ് ഇയാളെ ആക്രമിച്ചത്. വടി, മഴു എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വീരേന്ദ്രയെ മർദ്ദിക്കുകയും ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

"ഞാൻ ഗ്രാമത്തിലെ കടയിൽ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയിരുന്നു. കടയിലിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെ ചൊല്ലി കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരത് ലാൽ പട്ടേലും ജി ലാൽ പട്ടേലും ഗ്രാമത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവും ഞാനും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ആദ്യം അവർ എന്നെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ചു, പിന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു" വീരേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്" - സിവിൽ ലൈൻസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ (ടിഐ) സതീഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ നടപടികളിൽ തൃപ്‌തനല്ലെന്നും പ്രതികൾക്ക് എതിരെ നിസാര കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും വീരേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

ദളിത് സംരക്ഷണ നിയമം

  • കർശനമായ ശിക്ഷ: ദളിതർക്ക് എതിരെ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവമനുസരിച്ച് ആറ് മാസം മുതൽ ആജീവനാന്ത തടവും പിഴയും വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
  • അതിവേഗ കോടതികൾ: അതിക്രമങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾ (Special Courts) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ജാതിപ്പേര് വിളിക്കൽ: പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ്.
  • പൊലീസ് നടപടി: പരാതി ലഭിച്ചാൽ ഉടനടി എഫ് ഐ ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അന്വേഷണം ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (DySP) പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർവഹിക്കണം.
  • ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ: കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

