'ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വൃദ്ധനെ കൊണ്ട് നിലം നക്കിച്ചു'; യുപിയിൽ വീണ്ടും ദലിത് പീഡനം

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചെന്നാരോപിച്ച് വൃദ്ധനെ കൊണ്ട് നിലം നക്കിച്ചതായി പരാതി. സംഭവം ആർ‌എസ്‌എസ്- ബിജെപി ദളിത് വിരുദ്ധതയുടെ പ്രതീകമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം. പ്രതി അറസ്‌റ്റിൽ.

Representative Image (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 10:01 AM IST

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ദലിത് പീഡനം. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വൃദ്ധനെ കൊണ്ട് നിലം നക്കിച്ചതായി പരാതി. ദീപാവലി ദിനത്തിലാണ് സംഭവം. പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 60 കാരനായ രാംപാൽ റാവത്താണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. "ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം, ലഖ്‌നൗവിലെ കകോരി പ്രദേശത്തുള്ള ശീത്‌ല മാതാ മന്ദിറിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം സ്വാമി കാന്ത് വന്ന് ഞാൻ മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഞാൻ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചെവി കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല.

കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളമാണ് നിലത്ത് വീണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ നേരെ ജാതീയ അധിക്ഷേപം നടത്തി. അയാൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തികുയും വെള്ളം നക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന്" രാംപാൽ റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ തൻ്റെ മുത്തച്ഛന് ശ്വാസ തടസ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും ചുമച്ചപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോയതാവാമെന്നുമാണ് രാംപാൽ റാവത്തിൻ്റെ ചെറുമകൻ മുകേഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. "എൻ്റെ മുത്തച്ഛന് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിർദേശിച്ച മരുന്നുകൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി."- മുകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഭയന്നുപോയി. നക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ചെയ്‌തു. ഇതിനുശേഷം, പ്രതി രാംപാലിനെ സ്ഥലം കഴുകാൻ നിർബന്ധിച്ചു' എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നാണ് നടന്ന സംഭവം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി," എന്നും മുകേഷ്‌ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുത്തച്ഛൻ മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 40 മീറ്റർ അകലെയാണ് പ്രധാന ക്ഷേത്രമെന്നും മുകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

സ്വാമി കാന്തിനെതിരെ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 115(2) (പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ), 351(3) (ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ), 352 (സമാധാന ലംഘനം നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തു.

അതേസമയം ദളിത് പുരുഷനെ നിർബന്ധിച്ച് നിലത്ത് തൊടീക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ അവകാശ വാദം. അതേസമയം പരാതി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്‌താൽ തന്നെ അവർക്ക് അപമാനകരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം മനുഷ്യത്വത്തിനേറ്റ കളങ്കമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു. കുറ്റവാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

"ആർ‌എസ്‌എസ്- ബിജെപിയുടെ ദളിത് വിരുദ്ധ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ സംഭവം. ദലിതരോടുള്ള വിദ്വേഷം അവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭരണഘടന നിർത്തലാക്കാനും രാജ്യത്ത് 'മനുവാദം' നടപ്പിലാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയും," എന്നും കോൺഗ്രസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

