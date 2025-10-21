ദളിത് യുവാവിനെ മർദിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിച്ച് മൂവർ സംഘം; പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളഞ്ഞ് ഭീം ആർമി, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ദീപാവലി ദിനത്തിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ആക്രമിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചെന്ന് ദളിത് യുവാവിൻ്റെ പരാതി. ഭീം ആർമിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
ഭോപ്പാൽ: ദളിത് യുവാവിന് നേരെ അതിക്രൂര പീഡനമെന്ന് പരാതി. മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഭിന്ദിലെ അജുദ്ദിപുര സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് മൂന്നംഗ സംഘം മർദിക്കുകയും മൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതി നൽകിയത്. ദീപാവലി ദിനത്തിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ചങ്ങലകൊണ്ട് കെട്ടി നാല് മണിക്കൂർ മർദിച്ചതായും യുവാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇരയായ ദളിത് യുവാവ് ഗ്വാളിയോറിൽ ഡ്രൈവറാണ്.
"തിങ്കളാഴ്ച സോനു ബറുവ, അലോക് ശർമ്മ, ഛോട്ടു എന്നിവർ ഗ്വാളിയോറിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങൾ ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ താത്പത്യമില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തെ ഞാൻ എതിർത്തു" എന്ന് ഇരയായ യുവാവ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനുശേഷം, സംഘം ഗ്വാളിയോറിലെ വീട്ടിൽ വീണ്ടുമെത്തി. അവർ യുവാവിനെ അവരുടെ കാറിൽ കയറ്റി ഭിന്ദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സെമ്രാപുരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വഴിയിൽ കാർ നിർത്തുകയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് യുവാവ് പറയുന്നു.
ശേഷം നിർബന്ധിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അവർ സോനു ബറുവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യുവാവിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വച്ച് ചങ്ങലകൊണ്ട് കെട്ടി നാല് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി മർദിച്ചെന്നും യുവാവ് ആരോപിച്ചു.
ഭീം ആർമി ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ആദ്യം ഇര പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സംഭവത്തിൽ ഭീം ആർമി ഇടപ്പെട്ടു. സുർപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭീം ആർമി പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞു. ദളിത് നേതാക്കൾ പൊലീസിനോട് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
"ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിലൂടെ വിവരം ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം, ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഇരയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്" എന്ന് ഭീം ആർമി നേതാവ് ദേശ്രാജ് ലഹരിയ പറഞ്ഞു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഭിന്ദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എഎസ്പി സഞ്ജീവ് പഥക് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്ന് പ്രതിയുടെ കുടുംബം
മനഃപൂർവം കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും സംഭവത്തിൽ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള അലോക് ശർമ്മയ്ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. "തൻ്റെ സഹോദരനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുകയാണ്. മൂന്ന് യുവാക്കൾ അവനുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആക്രമിച്ചതായും മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചതായും കള്ളക്കേസ് വന്നത്" - അലോക് ശർമ്മയുടെ സഹോദരൻ സൗരഭ് ശർമ്മ പറയുന്നു.
ജബൽപൂരിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. അക്രമികൾ ഒരു യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും അയാളുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷാഹ്ഡോളിലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാത്തതിന് പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ യുവാവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
