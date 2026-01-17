തൃശൂരും തിരുവനന്തപുരവും ബിജെപി പിടിച്ചു, പക്ഷേ കേരളം എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കും; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഡി രാജ
കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ അവഗണനയെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യം ശക്തമാണെന്നും വിലയിരുത്തി.
ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എൽഡിഎഫ്) വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സിപിഐ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ. ഇടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധി ഗൗതം ദെബ്രോയിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തൃശൂർ പാർലമെൻ്റ് സീറ്റിലെ വിജയവും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ മികച്ച പ്രകടനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
? കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്
= കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വളരെ ശക്തമാണ്. മികച്ച രീതിയിലാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏത് സൂചിക എടുത്തു നോക്കിയാലും കേരളം ഒന്നാമതാണ്. സാക്ഷരതയിൽ മാത്രമല്ല, ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിലും കേരളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ചതാണ്. പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ (പിഡിഎസ്) പോലും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ സർക്കാരിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്.
എന്നാൽ മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. ബിജെപി കേരളത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ അവർ ഒരു സീറ്റ് നേടി. ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പിടിച്ചെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വോട്ട് വിഹിതം കൂടുകയാണെന്നും കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും അവർ കരുതുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനക്ഷേമ നടപടികളിലും ഭരണത്തിലും സ്വന്തമായ അനുഭവങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എൽഡിഎഫ് തന്നെ ഭരണത്തിൽ തുടരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
? ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ
= ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിജെപി തൃശൂരിൽ ഒരു പാർലമെൻ്റ് സീറ്റ് നേടി. ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. തീർച്ചയായും മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ബിജെപി അവരുടെ പണക്കൊഴുപ്പും ഭരണസ്വാധീനവുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തങ്ങളാണ് എൽഡിഎഫിന് പകരക്കാർ എന്ന് യുഡിഎഫും കരുതുന്നു. അതിനാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ സങ്കീർണതകളുണ്ട്. എങ്കിലും എൽഡിഎഫിനാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ക്രിയാത്മക നടപടികൾ കാരണം ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
? കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ സത്യഗ്രഹ സമരം നമ്മൾ കണ്ടു. കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരള സർക്കാരിനോട് ചിറ്റമ്മ നയമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ
= അതെ തീർച്ചയായും. അത് കേരള സർക്കാരിനോട് മാത്രമല്ല. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിസഹകരണം ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകളെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രം ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നില്ല. ഇതിലൂടെ സാമ്പത്തിക ഫെഡറലിസം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കേന്ദ്രം നിഷേധിക്കുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. പകരം 'ഇത് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് നൽകില്ല' എന്ന് അവർ കൽപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നയം കാരണം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധം മോശമായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
? കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രചാരണം കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ
= കേരളത്തിൽ പ്രധാന പോരാട്ടം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും ജനപിന്തുണ നേടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബിജെപിയുടെ ഏക ബദൽ ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബദൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
? തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാധ്യതകൾ എന്താണ്
= തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മതേതര ജനാധിപത്യ സഖ്യം വളരെ ശക്തമാണ്. കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, സിപിഎം, വിസികെ എന്നിവരെല്ലാം ഡിഎംകെയുടെ ഭാഗമാണ്. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ബിജെപിയും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇതിനകം തന്നെ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ബിജെപി-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം ഉണ്ടായേക്കാം.
നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയുടെ കടന്നുവരവും വലിയൊരു വിഷയമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. തമിഴകം വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണണം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഡിഎംകെ സഖ്യം ശക്തവും സുസജ്ജവുമാണ്. പ്രതിപക്ഷം ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്. സിനിമ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന് തിളങ്ങിയ ചരിത്രമാണ് തമിഴ്നാടിനുള്ളത്. എംജിആർ ദീർഘകാലം ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ജയലളിത വന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റ് സിനിമ നായകന്മാർ അത്ര ജനപ്രിയരായിട്ടില്ല. ശിവാജി ഗണേശനും വലിയ നായകനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
? പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മികച്ച സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ
= ബംഗാളിൽ എല്ലാ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചാണ് പോരാടുന്നത്. ബിജെപിയും ടിഎംസിയും ജനങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷം തിരിച്ചുവരുമെന്നും ജനപിന്തുണ വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കും.
? ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്ത് വ്യവസായവത്കരണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
= അതൊക്കെ തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ ആരോപണങ്ങളാണ്. ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ബംഗാൾ. ബിജെപിയും ടിഎംസിയും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവക്കുകയും ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.
? അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടതുപക്ഷ സാധ്യതകൾ
= അസമിൽ നിലവിൽ വലതുപക്ഷ സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് പോരാടും. അസമിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുകയും ചെയ്യും.
