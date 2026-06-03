ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി: ഡി കമ്പനി പ്രവർത്തകൻ ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ
രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഏറെക്കാലമായി ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കും അട്ടിമറികൾക്കും ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായാണ് വിവരം
By PTI
Published : June 3, 2026 at 11:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അധോലോക സംഘമായ ഡി കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തകനും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമുള്ളയാളെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സംയുക്തമായാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം നടത്തിയത്. ഈ ഉദ്യമത്തിലാണ് ഹുസൈഫ എന്നയാൾ പിടിയിലായത്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഏറെക്കാലമായി ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കും അട്ടിമറികൾക്കും ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായാണ് വിവരം. കറാച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുംബൈ അധോലോക നായകൻ മുന്ന ജിംഗഡയുടെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് ഇയാൾ. മുംബൈ അധോലോകവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഐഎസ്ഐയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ മുംബൈയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിപുലമായ റെയ്ഡുകൾ നടന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ബുധനാഴ്ച ഡൽഹിയിൽവച്ച് ഹുസൈഫ സുരക്ഷാ സേനയുടെ വലയിലാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി മുന്ന ജിംഗഡ ഹുസൈഫയെ പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ കൈമാറി
ഇന്ത്യയിലെ പല സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതിനായി ചില പ്രത്യേക വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഹുസൈഫ ശേഖരിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങൾ വിദേശത്തുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് സമാന്തര സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഇയാൾ രഹസ്യമായി കൈമാറിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് പ്രതികളിൽനിന്ന് ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണമാണ് ഡി കമ്പനി പ്രവർത്തകനിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇയാളിൽനിന്ന് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും വിദേശ ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ കോളുകൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
അധോലോക ബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു
വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യപ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഐബി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ഡി കമ്പനിയുടെ സഹായം ഐഎസ്ഐ തേടിയെന്നാണ് സൂചന. സാമ്പത്തിക സഹായവും ആയുധങ്ങളും അതിർത്തി കടത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ ഇവരുടെ അധോലോക ശൃംഖലയെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുന്ന ജിംഗഡയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നിർണായക ഇടപെടലിലൂടെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കാണ് വലിയ തിരിച്ചടിയേറ്റത്.
ദാവൂദിൻ്റെ വിശ്വസ്തൻ
ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഡി കമ്പനി ഷൂട്ടറാണ് മുന്ന ജിംഗഡ. ഇയാൾ നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഛോട്ടാ രാജനെ ബാങ്കോക്കിൽവച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ട്. ഡി കമ്പനിക്കായി കൊലപാതകങ്ങളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് മുന്ന.
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ഇയാളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഹുസൈഫ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. കൂടുതൽ യുവാക്കളെ സംഘത്തിൽ ചേർത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകി. ഹുസൈഫയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തും. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗമാകും.
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