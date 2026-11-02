മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്രമാകുന്നു; ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത, കേരളത്തിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറായി മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : November 2, 2026 at 7:46 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട 'മുരസ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി. ഇന്ന് അർധരാത്രിക്കും നാളെ (നവംബർ 2,3) പുലർച്ചെക്കും ഇടയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം തൊടുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറായി മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നവംബർ രണ്ട് പുലർച്ചെ 2.30നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായാണ് സിസ്റ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 260 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായും, നെല്ലൂരിൽ നിന്ന് 290 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായും, മച്ചിലിപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 320 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായുമാണ് മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം. കൂടാതെ കാവലിയിൽ നിന്ന് 310 കിലോമീറ്ററും, ഒംഗോളിൽ നിന്ന് 330 കിലോമീറ്ററും, വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 470 കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കര തൊടാൻ സാധ്യത
വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം കടക്കാനാണ് സാധ്യത. കര തൊടുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലും, ചിലപ്പോൾ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലും കാറ്റ് വീശിയടിച്ചേക്കാം. നെല്ലൂരിനും നർസാപൂരിനും ഇടയിൽ ഒംഗോളിന് സമീപത്തായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കര തൊടുക. നവംബർ രണ്ട് രാത്രി 11.30നും നവംബർ മൂന്ന് പുലർച്ചെ നാലിനും ഇടയിലായിരിക്കും കാറ്റ് കര തൊടുകയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലും കനത്ത മഴ
മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നവംബർ നാല് വരെ കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
പേരിന് പിന്നിൽ
ഇന്ത്യയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് 'മുരസ്' എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചത്. തമിഴിൽ 'മുരസ്' എന്നാൽ യുദ്ധവാദ്യം എന്നാണ് അർഥം. പുരാതന കാലത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത വാദ്യോപകരണമാണിത്. ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ പേരുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ജാഗ്രതയോടെ ഭരണകൂടം
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ രായഗഡ ജില്ല ഭരണകൂടം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ 11 ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ടീമുകളെയും വലിയ യന്ത്രസാമഗ്രികളും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചതായി അഡീഷണൽ ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് രവീന്ദ്രനാഥ് കഹൻറ അറിയിച്ചു. സാധ്യമായ ചുഴലിക്കാറ്റിനെയും കനത്ത മഴയെയും നേരിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ല കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞായറാഴ്ച വെർച്വൽ അടിയന്തര അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ, അവശ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ യോഗം വിലയിരുത്തി.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മിഷണറുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബർ രണ്ട് വരെ ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും, നവംബർ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ കടപുഴകിവീണ് റോഡ് തടസ്സമുണ്ടായാൽ ദേശീയപാത 326 ഉടനടി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി ഗുംമ ഘട്ടി, മുകുന്ദ്പൂർ ഘട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജെ.സി.ബി, എക്സ്കവേറ്ററുകൾ, ഹൈഡ്ര ക്രെയിനുകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുമായി സജ്ജരായിരിക്കാൻ ബി.ഡി.ഒമാർക്കും തഹസിൽദാർമാർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും രവീന്ദ്രനാഥ് കഹൻറ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ വിവിധ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും, ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
Also Read: പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 'മോക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ' തന്നെ തുടരൂ; രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അമിത് ഷാ