മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ചത് 43 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം; ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശം
നവംബർ മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓങ്കോളിന് സമീപം മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടത്
Published : November 5, 2026 at 12:52 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ വീശിയടിച്ച മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം. സംസ്ഥാനത്ത് 43 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഥമിക നഷ്ടമുണ്ടായതായി വിലയിരുത്തുന്നു. അടിയന്തര സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ചു.
നവംബർ മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓങ്കോളിന് സമീപം മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടത്. ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 465 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് കാറ്റും മഴയും പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്. 50,473 ഹെക്ടർ നെൽകൃഷിയും 1,985 ഹെക്ടർ വാണിജ്യ വിളകളും പൂർണമായും നശിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതം പൂർണമായും നിലച്ചു.
വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നതിനാൽ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി. കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അടിയന്തരമായി ഇടക്കാല സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സുരക്ഷിതമായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അർണബ് വിതച്ച ദുരന്തം
അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് 4,563 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 16 ജില്ലകളിലായി 781 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ചത്. മൂന്ന് ലക്ഷം ഹെക്ടർ കാർഷിക വിളകളും 13,600 ഹെക്ടർ ഉദ്യാന വിളകളും നശിച്ചു. അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് 4,563 കോടി രൂപ അടിയന്തര സഹായമായി അനുവദിക്കണമെന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മരണസംഖ്യയും കാണാതായവരുടെ എണ്ണവും തിട്ടപ്പെടുത്തി വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വരികയാണ്. ഗതാഗതം പൂർവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നതേയുള്ളൂ.
പ്രതിസന്ധിയിലായി കയറ്റുമതി
ചുഴലിക്കാറ്റിന് പുറമെ കാർഷിക കയറ്റുമതി മേഖലയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടുന്നത്. ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ തുറമുഖത്ത് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുളക് നിറച്ച 150ലധികം കണ്ടെയ്നറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുളകിലെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണമാണ് കണ്ടെയ്നറുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ഇതുമൂലം 60 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചരക്കുകളാണ് തുറമുഖത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം കർഷകർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് കത്തയച്ചു. കയറ്റുമതി തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായി അടിയന്തരമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നത്തിന് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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