മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടു; ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കനത്ത മഴ, അതീവ ജാഗ്രത
മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Published : November 3, 2026 at 6:19 AM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ച് മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ പ്രകാശം ജില്ലയിലെ ഒംഗോളിന് സമീപമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും അതിശക്തമായ മഴയുമാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പുലർച്ചെ 1.30ന് പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം, പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒംഗോളിന് 40 കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായും കാവലിക്ക് 60 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായും ബാപട്ലയ്ക്ക് 70 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം. കാറ്റിൻ്റെ മുൻഭാഗം തീരത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും, കരതൊടുന്ന പ്രക്രിയ രാവിലെയോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
#WATCH | Puducherry: Continuous rainfall has been reported in Puducherry since midnight under the impact of Cyclone Murasu, affecting normal life. The outer rain bands of the cyclone are currently affecting North Tamil Nadu and Puducherry. The IMD has forecast that the cyclone will intensify into a very severe cyclonic storm and cross the Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur, near Ongole, during the early hours of November 3.— ANI (@ANI) November 2, 2026
തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് രാവിലെ വരെ മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് തീരദേശ ആന്ധ്രയിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരും. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാപട്ല, കൃഷ്ണ, പ്രകാശം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക.
വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി
ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് അടുത്തതോടെ തിങ്കളാഴ്ച വിജയവാഡ, തിരുപ്പതി, വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 19 ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇൻഡിഗോ 10 സർവീസുകളും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് രണ്ട് സർവീസുകളുമാണ് വിജയവാഡയിൽ റദ്ദാക്കിയത്. വിശാഖപട്ടണത്ത് നാല് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ, തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് വിജയവാഡ, വിശാഖപട്ടണം, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളും ഇൻഡിഗോ നിർത്തിവച്ചു.
ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
ജീവനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കാനും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിനേക്കാൾ തീവ്രത കുറവായിരിക്കും മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെങ്കിലും, തെക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രയിലും രായലസീമ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൽനാട് ജില്ലയിൽ 30 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രകാശം ജില്ലയിൽ 24 സെൻ്റീമീറ്ററും മാർക്കാപുരത്ത് 19 സെൻ്റീമീറ്ററും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൃഷ്ണ, ഗുണ്ടൂർ, ഏലൂർ, നെല്ലൂർ ജില്ലകളിൽ ഒൻപത് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചത്. ആറ് ജില്ലകളിലായി അപകടസാധ്യതയുള്ള 6800 കുളങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ജലവിനിയോഗ സമിതികളെ സജ്ജമാക്കാനും, കുളങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കാനും, കൃഷിനാശം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കർണാടകയുടെ സഹായം
വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകാകുളം മുതൽ കൃഷ്ണ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് 31000 വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ എത്തിച്ചു. തെക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രയിലും രായലസീമയിലുമായി 8000 പോസ്റ്റുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 1000 ജീവനക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷമുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും വിള ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാര നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും നായിഡു നിർദേശിച്ചു. ഇതിനിടെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ സഹായിക്കാൻ 500 വിദഗ്ധ വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും അയക്കുമെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം കർണാടകയുടെ പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
തമിഴ്നാട്ടിലും കനത്ത മഴ
മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചെന്നൈ, തിരുവള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെങ്കൽപട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, റാണിപ്പേട്ട്, വെല്ലൂർ, നീലഗിരി ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്നതോടെ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയും.
പുതുച്ചേരിയിലും തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് വലിയ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
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