മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ്; ആന്ധ്രയിൽ മൂന്ന് മരണം, നാശനഷ്‌ടം കുറയ്‌ക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റിയൽ ടൈം ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ (ആർടിജിഎസ്) നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

CYCLONE MONTHA ANDHRA PRADESH CYCLONE MONTHA IMPACT N CHANDRABABU NAIDU
High waves lash the shore amid Cyclone Montha, in Visakhapatnam (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 8:05 AM IST

അമരാവതി: മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ മരണം മൂന്നായി. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ മഴക്കെടുതിയിലാണ് മൂന്ന് പേരും മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കനത്ത നാശനഷ്‌ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. 1.50 ലക്ഷം ഏക്കറിലധികം കൃഷി നശിച്ചു. കൂടാതെ വൈദ്യുതിയും ഗതാഗതവും തടസപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റിയൽ ടൈം ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ (ആർടിജിഎസ്) നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയന്നു.

അയൽ സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയിലും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു. അതേസമയം, മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ 'മോന്ത' ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൽ കാക്കിനടയ്ക്ക് സമീപം കരതൊട്ടത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായെങ്കില്ലും ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നാശനഷ്‌ടമാണുണ്ടായതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ന്യൂനമർദമായി മാറാൻ സാധ്യത

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട 'മോന്ത' എന്ന തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി. ഇത് വടക്ക് നിന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് തെക്കൻ ഛത്തീസ്‌ഗഡിലേക്ക് നീങ്ങാനും തുടർന്ന് ഒരു ന്യൂനമർദമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടെ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബാപട്‌ല, പൽനാട്, കൃഷ്‌ണ, കൊണസീമ, ഏലുരു ജില്ലകളിലും മറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലും സർവേ നടത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. പിന്നാലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ 25 കിലോ അരിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒരു കുടുംബത്തിന് 3,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്‌തു.

എന്തായാലും, ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് നിരവധി പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 1.8 ലക്ഷം ആളുകളാണ് നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുകയും ഉടനടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

നെല്ല്, തോട്ടവിളകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്‌തുവെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരാനും ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ കണക്ക് എടുക്കാനും സർക്കാരിനോടും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് കൃഷിയെ

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടം വരുത്തിയത് കാർഷിക മേഖലയിലാണ്. 1.76 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ കൃഷി നശിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മിക്ക ഇടത്തും വെള്ളം കയറിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്‌. കൂടാതെ 38,000 ഹെക്‌ടർ കാർഷിക വിളകളും 1.38 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ പൂന്തോട്ട വിളകളും നശിച്ചതായി സർക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തി.

മോന്തയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കില്ലും പലയിടത്തും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും മറ്റും വൈദ്യുതി, ഗതാഗത തടസങ്ങളുണ്ടായെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി കെ അച്ചൻനായിഡു പറഞ്ഞു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) ടീമുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്‌തു.

കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും

ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ മഴക്കെടുതിയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്‌തതായും അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും ദുരന്തനിവാരണ സ്പെഷ്യൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജി സായ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിറ്റിൽ 25 കിലോ അരി, പരിപ്പ്, പാചക എണ്ണ, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഓരോ കിലോ വീതമുണ്ടാകും. നെയ്ത്തുകാർക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഇരട്ടി അരി വിതരണം ചെയ്യും.

CYCLONE MONTHA
ANDHRA PRADESH
CYCLONE MONTHA IMPACT
N CHANDRABABU NAIDU
MONTHA IMPACT IN ANDHRA ODISHA

