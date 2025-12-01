'ഡിറ്റ് വാ'ചുഴലിക്കാറ്റ്; ശ്രീലങ്കയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരികെയെത്തിച്ചു, കൂടുതലും മലയാളികള്
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രീലങ്കയില് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. കൊളംബോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് കുടുങ്ങിയവരെയാണ് തിരികെയെത്തിച്ചത്. ഇവരില് അധികവും മലയാളികള്.
Published : December 1, 2025 at 12:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റില് അകപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് കുടുങ്ങിയ 200ലധികം ഇന്ത്യന് പൗരന്മാരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7.30ഓടെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് എത്തി.
ഐഎഫ്ൻ്റെ (IL-76, C-130J) ഹെവി ലിഫ്റ്റ് കാരിയറുകളാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരാന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ദുരന്തനിവാരണ സാമഗ്രികളും എന്ഡിആര്എഫ് ടീമുകളെയും എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വിമാനങ്ങളാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തയച്ചിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റില് കൊളംബോയിലെ ബന്ദാരനായകെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രാ തടസങ്ങളുണ്ടായതോടെയാണ് ഇവര് കുടുങ്ങിയത്.
അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മലയാളികളാണെന്നും കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുമായി നിരവധി യാത്രക്കാർ കൊളംബോയിൽ ഉണ്ടെന്നും നിലവിൽ അവർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മതിയായ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില് സൂചിപ്പിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയും
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലക്കാറ്റില് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു'വിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ മാനുഷിക സഹായവും ദുരന്ത നിവാരണ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന ശ്രീലങ്കന് ആര്മിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തി, ദിയതലാവ ആർമി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കൊളംബോയിൽ നിന്നും മൊത്തം 57 ശ്രീലങ്കൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കോട്മലയിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു.
ശ്രീലങ്കയുടെ മധ്യ പ്രവിശ്യയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ബാധിത പ്രദേശമാണ് കോട്മലെ. ഇവിടെ റോഡ് ഗതാഗതം പൂര്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വന്തോതില് ആളുകള് കുടുങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗരുഡ് കമാൻഡോകളെ ഇറക്കി. തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലാൻഡിങ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ജീവനക്കാർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി.
“ഇന്ത്യക്കാർ, വിദേശ പൗരന്മാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആകെ 55 സാധാരണക്കാരെ കൊളംബോയിലേക്ക് വിജയകരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഇതുവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 12 ലധികം പറക്കൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്” വാര്ത്തക്കുറിപ്പില് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
