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ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രയിലും നാശം വിതച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമർദം; വ്യാപക മഴ, ഒരാൾ മരിച്ചു

ഒഡിഷയിലെ ബാലസോറിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും മരംവീണും വീടുതകർന്നും അപകടങ്ങളുണ്ടായി. റെമുണയിൽ വീടുതകർന്ന് ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു

Odisha Heavy Rain Alert Andhra Pradesh Cyclone Impact Deep Depression Bay Of Bengal Cyclone Arnab Live Updates
ഒഡിഷയിൽ തകർന്ന വീട് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 6:49 AM IST

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ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്ര ന്യൂനമർദം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങളിൽ കരതൊട്ടു. കലിംഗപട്ടണത്തിന് സമീപം വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഗോപാൽപുരിനും ഇടയിലാണ് ന്യൂനമർദം കരകയറുന്നത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി.

ഒഡിഷയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം
ഒഡിഷയിലെ ബാലസോറിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും മരംവീണും വീടുതകർന്നും അപകടങ്ങളുണ്ടായി. റെമുണയിൽ വീടുതകർന്ന് ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാങ്കേശ്വർ, സഹദേവ്ഖുൻ്റ, രാജ ബഗീച എന്നിവിടങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ജില്ലയിലെ 12 ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയതായി ഫയർ ഓഫിസർ അജയ് ബരാദ് വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹായത്തിനായി 112 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

ഗജപതിയിൽ വ്യാപക ഒഴിപ്പിക്കൽ
ഗജപതി ജില്ലയിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജില്ലയിൽ 633.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. മോഹന, ആർ ഉദയഗിരി ബ്ലോക്കുകളിൽ 100 മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 3170 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 70 ഗർഭിണികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ നൽകാനുള്ള മരുന്നുകളും ഉറപ്പാക്കിയതായി മന്ത്രി സുരേഷ് പൂജാരി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ എവിടെയും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ലെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ അക്ഷയ് സുനിൽ അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി
ഗജപതി ജില്ലയിൽ 130ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചു. ആർ ഉദയഗിരി ബ്ലോക്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഗതാഗതം വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഉദയഗിരിയിൽ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീണെങ്കിലും ആളപായമില്ല. തിലി ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് വീടുകൾ തകർന്നു.

ദുരിതബാധിതർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളും ടാർപോളിനും വിതരണം ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി 35 അംഗ ഒഡ്രാഫ് സംഘത്തെ രായഗഡ, ആർ ഉദയഗിരി, ജില്ലാ ആസ്ഥാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാശിനഗറിലെ വംശധാര നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 53.8 മീറ്ററാണ്. ഇത് അപായരേഖയായ 54.1 മീറ്ററിന് താഴെയായതിനാൽ നിലവിൽ പ്രളയഭീഷണിയില്ല.

സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജം
ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാഝി ലോക് സേവാ ഭവനിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആളപായം ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവധികൾ റദ്ദാക്കി. വിവിധ ജില്ലകളുടെ ചുമതല മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി രവി നാരായൺ നായിക്കിന് കോരാപുട്ടിൻ്റെയും ഗോകുലാനന്ദ് മല്ലിക്കിന് ഗജപതിയുടെയും ചുമതല നൽകി. എംഎൽഎമാരോട് തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോരാപുട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ജാഗ്രത
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. പത്ത് തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ സ്വപ്നിൽ ദിനകർ അറിയിച്ചു. നാഗാവലി, വംശധാര നദികളുടെ തീരത്തുള്ള 53 ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രളയസാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പലയിടത്തും റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും കുളങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ദുർബലമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റിയൽ ടൈം ഗവേണൻസ് സൊസൈറ്റി (ആർടിജിഎസ്) സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സെക്രട്ടറി ഭാസ്കർ കാടംനേനി, സിഇഒ പ്രഖർ ജെയിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതായി ഊർജ മന്ത്രി ഗൊട്ടിപതി രവികുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

ODISHA HEAVY RAIN ALERT
ANDHRA PRADESH CYCLONE IMPACT
DEEP DEPRESSION BAY OF BENGAL
CYCLONE ARNAB LIVE UPDATES
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