ആന്ധ്രയിൽ നാശംവിതച്ച് അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ്; മരണം ആറായി, വ്യാപക കൃഷിനാശം
ഗോപാലപട്ടണം ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ 31 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്
Published : October 29, 2026 at 10:44 AM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നാശംവിതച്ച് തീരംതൊട്ട അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആറുപേർ മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്നതിനിടെ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആറുപേരാണ് ഇതിനോടകം മരിച്ചത്. ഗൂണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ ദേവാംശ് എന്ന 11 വയസുകാരൻ മുത്തച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് മടങ്ങവെ ദേഹത്തേക്ക് വീട് തകർന്നുവീണാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലു വെങ്കയമ്മ(65), കിഷോർ കുമാർ(46), നാഗേഷ് കുമാർ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി(51), കരം സത്യവതി(48) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ. ഇതിനുപുറമെ കനാൽ മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു എ.എൻ.എം ജീവനക്കാരിയെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.
കനത്ത മഴയും കാറ്റും
ഗോപാലപട്ടണം ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ 31 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചവരെ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി, പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, ഗുണ്ടൂർ ജില്ലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മണിക്കൂറിൽ 125 മുതൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകിവീണു.
ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ കൃഷി പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം തീരങ്ങൾക്ക് സമീപം പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് വടക്ക് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ക്രമേണ ശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു, ഇരുട്ടിലായി ഗ്രാമങ്ങൾ
ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് വീണതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതം പൂർണമായും നിലച്ചു. വെള്ളക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം 57 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൽ 20 ഇടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ആകെ 59.44 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് എൻജിനീയർമാർ കണക്കാക്കുന്നത്. 11.70 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 7000ൽ അധികം വൈദ്യുതി തൂണുകൾ, 939 കിലോമീറ്റർ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ, 470 സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, 2539 ഫീഡറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി സി.എം.ഡി പൃഥ്വി തേജ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം 1874 ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തീരദേശത്ത് വൻ നാശം
പെരുപാലം, അചന്തലങ്ക തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമായി 350 ആളുകളെ 24 പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കോനസീമ ജില്ലയിലെ ഒടലരേവു, അന്തർവേദി തീരങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന 450 ഫൈബർ ബോട്ടുകൾ ശക്തമായ കാറ്റിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നു. മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പൂർണമായും നശിച്ചു. ഏകദേശം 12 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ മാത്രം 62 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ 230 യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും 430 മത്സ്യബന്ധന വലകൾ ഒലിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. കാക്കിനട ആങ്കറേജ് പോർട്ടിലെ നാല് ചരക്ക് ബോട്ടുകളുടെ നങ്കൂരങ്ങൾ പൊട്ടി കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി. രാജവോമ്മാംഗി മണ്ഡലത്തിൽ 11.98 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തുടർമുന്നറിയിപ്പുകൾ
തീരദേശ ആന്ധ്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയതോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ റായലസീമ മേഖലയിലും മഴ ലഭിക്കും. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി കഴിയാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി. നിലത്തുവീണുകിടക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകളിലോ തൂണുകളിലോ ആരും തൊടരുതെന്നും വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 1912 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്നും സി.എം.ഡി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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