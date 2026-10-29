'അർണാബ്' ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വലഞ്ഞ് ഒഡിഷ; ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു, ഒപിഎസ്സി മെയിൻ പരീക്ഷക്ക് എത്താനാകാതെ ഉദ്യോഗാർഥികള്
ഗഞ്ചാമിലും ഗജപതിയിലും ഉള്ളവരെ വ്യോമമാർഗം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒഡീഷ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനു ഗാർഗ് അറിയിച്ചു.
Published : October 29, 2026 at 3:09 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: 'അർണാബ്' ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വലഞ്ഞ് ഒഡിഷ. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ ബഘലാതി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് അപകട രേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇച്ചാപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം അപകടകരമായ നിലയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഗഞ്ചാമിലും ഗജപതിയിലും ഉള്ളവരെ വ്യോമമാർഗം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒഡീഷ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനു ഗാർഗ് അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്, ബാധിക്കപ്പെട്ട റെയിൽവേ പാതകളിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ 22ലധികം ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇന്ന് മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും, നാല് ട്രെയിനുകളുടെ യാത്ര പലസയിൽ (Palasa) അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ എട്ട് ട്രെയിനുകളുടെ യാത്ര നിയന്ത്രിക്കുകയും (വൈകിപ്പിക്കുകയോ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയോ ചെയ്തു), അറ് ട്രെയിനുകളുടെ റൂട്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ചില ട്രെയിനുകൾ വിജയനഗരം, ടിറ്റിലാഗഡ്, ഖോർധ, അംഗുൽ, സംബൽപൂർ വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിൽ യാത്രക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഒപിഎസ്സി മെയിൻ പരീക്ഷക്ക് എത്താനാകാതെ ഉദ്യോഗാർഥികള്
അതേസമയം, 'അർണാബ്' ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് ഒപിഎസ്സി (OPSC) മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതികൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അപകടസാധ്യത ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആശങ്കയിലാണ്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമെന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആശങ്ക. ഒഡിഷയുടെ തെക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയും ശക്തമായതോടെ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്ക വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും ചില പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രാകാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചു. യഥാർഥ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒപിഎസ്സി മെയിൻ പരീക്ഷ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 29) ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ ഏഴ് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയും കാരണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണ ജീവിതം തടസപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേരുന്നതും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ചിലർ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു. വിദൂര ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യാത്രാസൗകര്യങ്ങളെയും താമസസൗകര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷാ തീയതി വീണ്ടും മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പലതവണ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ അധികൃതർ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
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