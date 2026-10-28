ആന്ധ്രയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് അർണബ്; 60 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി, ഒഡീഷയിൽ ജാഗ്രത
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം കടന്നത്.
Published : October 28, 2026 at 12:10 PM IST
ചെന്നൈ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം തൊട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 12 ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വരവും പോക്കുമായ സർവീസുകളാണ് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവച്ചത്. ഒഡീഷയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമായി 60ലധികം ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീരം തൊട്ട് അർണബ്
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം കടന്നത്. അതിരാവിലെ തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം കരതൊട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പൂർണമായും തീരം കടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 18 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 135 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നിലവിലെ മോശം കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത് ചെന്നൈയെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാല് വിമാന സർവീസുകൾ നേരത്തെ തന്നെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇന്ന് 12 സർവീസുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കിയത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ വിശാഖപട്ടണം, വിജയവാഡ, രാജമന്ത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആറ് യാത്രാവിമാനങ്ങളും, ഈ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന ആറ് വിമാനങ്ങളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്.
രാവിലെ 5.25നുള്ള വിശാഖപട്ടണം വിമാനം, 7.00നുള്ള വിജയവാഡ വിമാനം, 10.30നുള്ള വിശാഖപട്ടണം വിമാനം എന്നിവ മുടങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35ന് രാജമന്ത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട വിമാനം, 2.45നുള്ള വിജയവാഡ വിമാനം, വൈകിട്ട് 4.00ന് വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം എന്നിവയും റദ്ദാക്കിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒറ്റദിവസം 12 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാക്കി. ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകുകയോ മറ്റൊരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അതത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രാവിവരം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
സജ്ജമായി ഒഡീഷ
ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ ഒഡീഷയിലെ റായഗഡ പൂർണമായും സജ്ജമായി. പ്രദേശത്തെ 234 ഗർഭിണികളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ 73 പേർ സുരക്ഷിതമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അശുതോഷ് കുൽക്കർണി ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സീറോ കാഷ്വാലിറ്റി നയം കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഭരണകൂടം എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നയം സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 27-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 6.30 വരെ ജില്ലയിൽ ശരാശരി 8.05 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ഗുണുപൂർ ബ്ലോക്കിലാണ്. ഇവിടെ 24.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളായ നാഗരുൾ, ബൻസാധര എന്നിവയുടെ ജലനിരപ്പ് നേരിയ തോതിൽ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ അപകടനിലയ്ക്ക് താഴെയാണ്.
ബൻസാധര നദിയിലെ ഗുണുപൂരിലെ അപകടനില 83 മീറ്ററാണ്. നിലവിൽ ഇത് 80.51 മീറ്ററിലും നാഗരുളിലെ ജലനിരപ്പ് 152.56 മീറ്ററിലുമാണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പദ്മപൂർ ബ്ലോക്കിലെ ഡെറിഗാവ് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മുതുകുനി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 46 മുതൽ 48 വരെ ആളുകളെ ജയപംഗ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. ബൻസാധരയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ഗുണുപൂർ പ്രദേശത്തെ ചില ഗ്രാമങ്ങളെ കൂടി ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് റായഗഡ ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
Also Read:- ഫോണിലൂടെ മുത്വലാഖ്; ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുവാവിനും അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ കേസ്