അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി; ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് കരതൊടും
കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിനിടെ മണിക്കൂറിൽ 21 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചത്(Cyclone Akvan Landfall). വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : November 20, 2026 at 7:31 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡിഷ തീരങ്ങളിൽ ഗോപാൽപുരിന് സമീപത്തുകൂടി കരതൊടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 70 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലപ്പോൾ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിനിടെ മണിക്കൂറിൽ 21 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കലിംഗപട്ടണത്തിന് 110 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്കായും, വിശാഖപട്ടണത്തിന് 170 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായും, ഒഡിഷയിലെ ഗോപാൽപുരിന് 170 കിലോമീറ്റർ തെക്കായും, പുരിക്ക് 250 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായും, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നർസാപൂരിന് 370 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്കായുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനം. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചാരം തുടരുന്ന അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഗോപാൽപുരിന് സമീപത്തുകൂടി കരതൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഘങ്ങൾ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡിഷ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ കരയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണം, ഗോപാൽപുർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാറുകൾ വഴി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സ്ഥിതിഗതികൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ഭുവനേശ്വറിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയാണ് പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കരതൊടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.
ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാഝി സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മിഷണറുടെ (എസ്.ആർ.സി) ഓഫിസിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. രാത്രി 11 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ രണ്ടര മണിക്കൂറിലധികമാണ് അദ്ദേഹം അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, ആളപായം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി. ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഴ തുടരുന്നതിനിടെ പുലർച്ചെ 1.35നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
റവന്യു ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുരേഷ് പൂജാരി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനു ഗാർഗ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും റവന്യു സെക്രട്ടറിയുമായ അരബിന്ദ പാധി, സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മിഷണർ രാജേഷ് പ്രഭാകർ പാട്ടീൽ, ഫയർ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുധാൻഷു സാരംഗി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാത്രി മുഴുവൻ ഓഫിസുകളിൽ തന്നെ തുടർന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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