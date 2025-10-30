സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകളും നളന്ദയുടെ പാരമ്പര്യത്തില് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തുമ്പോള്
Published : October 30, 2025 at 2:55 PM IST
പ്രണബ് ചൗധരി
നളന്ദ(ബിഹാര്): കേവലം അഞ്ഞൂറ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് ഓക്സ്ഫോര്ഡ് സര്വകലാശാല സ്ഥാപിതമായത്. അന്ന് നമ്മുടെ നളന്ദ സര്വകലാശാലയില് 90 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള പതിനായിരം വിദ്യാര്ത്ഥികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു. വിദ്യയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇടം ഇന്ന് ഇതിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടം ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയുടെയും സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ്.
നളന്ദയ്ക്ക് മേല് വീണ കരിനിഴല് 2003-2004ലെ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയോളം പഴക്കമുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ഹില്സ ബ്ലോക്ക് നിവാസിയായ ഡോ.കുമാര് സുമന് സിങ് എന്ന രഞ്ജിത് ഡോണ് ക്യാറ്റിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ കണ്ണി ആയതോടെയാണിത്. രഞ്ജിത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിരവധി പേര്ക്ക് ഐഐഎം, എയിംസ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് പ്രവേശനം നേടാന് കഴിഞ്ഞതായി ആരോപണം ഉയര്ന്നു. വിവിധ മെഡിക്കല് കോളജുകളിലും പലരും ഇയാളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവേശനം നേടി.
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ബാങ്കുകളില് ജോലിക്കും ഇയാള് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഹായങ്ങള് നല്കി. ക്യാറ്റ് അഴിമതിയില് സിബിഐ ഇയാള്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു. എന്നാല് ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാള് 2004ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനവിധി തേടി. ബെഗുസരായ് മണ്ഡലത്തില് നിന്നാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത്. ഇയാള് അറുപതിനായിരം വോട്ട് നേടി എന്നത് മാത്രമമല്ല മണ്ഡലത്തില് ജെഡിയുവിലെ രാജീവ് രഞ്ജന് സിങിനും കോണ്ഗ്രസിലെ കൃഷ്ണ സാഹിക്കും പിന്നിലായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു.
ചോര്ച്ചകളും ബാലറ്റും
ഹില്സ ബ്ലോക്കിലെ ഖദ്ദി ലോദിപ്പൂര് ഗ്രാമത്തില് നാമമാത്രമായ ഭൂമി മാത്രം സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇയാള് ജനിച്ചത്. ഇയാള് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാനേജ്മെന്റ് പഠന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കെടുത്തും വിധമുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇയാള് എത്തിച്ചേര്ന്നു. ഇയാളില് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ഏറെ ആഴത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ബാര്യ ദീപിക 2015ല് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഹില്സ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് എല്ജെപി ടിക്കറ്റില് ജനവിധി തേടി. എന്നാല് ആര്ജെഡിയുടെ ശക്തി സിങ് യാദവ് എന്ന അത്രി മുനിയോട് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇക്കുറിയും ഇവര്ക്ക് മത്സരിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് സാധിച്ചില്ല.
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാള് നളന്ദയിലെ നാഗര് നൗസയില് നിന്നുള്ള സഞ്ജീവ് മുഖ്യ ആണ്.2012-13 കാലത്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം.ഇയാളുടെ ഭാര്യ മമത ദേവി 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ജെപി ടിക്കറ്റില് ഹര്നൗത് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. ഇവരും ഇതേ നാട്ടില് നിന്നുള്ളവരാണ്. അവരെ ഭുതാഖര് പഞ്ചായത്തിലെ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാരനായ രാം ബാബു സിങ് ഓര്ത്തെടുക്കുന്നു.എന്നാല് ഇവരുടെ മുഖ്യ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഭര്ത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുകയും സഞ്ജീവ് മുഖ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. മമത നിരവധി വര്ഷങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയത്തില് സജീവമാണ്.
2024- നീറ്റ് യുജി ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് സഞ്ജീവ് മുഖ്യ മുഖ്യ ആസൂത്രകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദ്യപേപ്പര് കൈക്കലാക്കി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനി ആയിരുന്നു ഇയാള്. ഇയാളുടെ സംഘത്തിന് ബിഹാര്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരെ നീളുന്ന ശൃംഖലയുണ്ടെന്നും സിബിഐയും ബിഹാര് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ സംഘവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബിപിഎസ്സി അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷ, ബിഹാര് പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള് പരീക്ഷ, പോലുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനതല നിയമന പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ഇയാള്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില് ഇയാളെ ഡാണപൂരില് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള് ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇയാള്ക്കെതിരെ അന്വേഷണങ്ങള് തുടരുകയാണ്. ഇയാളുടെ മകന് ശിവവും അഴിമതിക്കുറ്റങ്ങള്ക്ക് ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു.
കത്രിസരായി -സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം
നളന്ദയിലെ കത്രി സരായി പഞ്ചായത്ത് അതിവേഗം സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഇടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.വ്യാജ തൊഴില് വാഗ്ദാനം, വ്യാജ നിയമനം,സിം കാര്ഡ്,മൊബൈല് ഫോണ് ഹാന്ഡ് സെറ്റ് തട്ടിപ്പ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷങ്ങളായിഇവിടെ ധാരാളം സൈബര് കുറ്റകൃത്യ കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡല്ഹി, കൊല്ക്കത്ത, ഗുരുഗ്രാം, ബംഗളുരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള സൈബര് ക്രൈം പൊലീസ് സംഘങ്ങള് വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിരന്തരം കയറി ഇറങ്ങുന്നതായും പ്രാദേശിക പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വെളിപ്പെടുത്തി.
കത്രിസരായിയിലെ പുതുമുഖം
രവി രഞ്ജന് കുമാര് എന്ന ഛോട്ടു മുഖ്യയെ ആണ് ആര്ജെഡി ഇവിടെ തവണ ഗോദയിലിറക്കിയത്. അസ്തവാന് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് ഇയാള് ആറ് തവണയായി എംഎല്എ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന ജിതേന്ദ്ര കുമാറിനോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഒരു കെട്ടിടനിര്മ്മാതാവിന്രെ മകനും കത്രിസരായി നിവാസിയുമായ ഛോട്ടു എന്ന 26കാരന് കത്രിസരായി മുഖ്യ സംഘിന്റെ അധ്യക്ഷനുമാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാള് ജനപ്രിയനായെന്ന് നാട്ടുകാര് സമ്മതിക്കുന്നു.എന്നാല് പഴമക്കാര് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്.
ആര്ജെഡി വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഛോട്ടുവിനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കിയതിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജിതേന്ദ്രകുമാര് എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോള്.
ഇവിടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്ത്ഥി കൂടിയുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയായ ലതാ സിങാണ് അത്. ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായാണ് അവര് ജനവിധി തേടുന്നത്. മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആര്സിപി സിങിന്റെ മകളാണ് അവര്. സിങ് യുപി കേഡര് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുന്പ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വലം കൈ ആയിരുന്നു. നളന്ദ സ്വദേശിയായ സിങ് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആശ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഇത് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടിയുമായി ലയിച്ചു.
യുവ മുഖങ്ങളായ ഛോട്ടു മുഖ്യയും ലത സിങും ഒരു പരിശുദ്ധ നളന്ദയ്ക്കും പുതു തലമുറയ്ക്കുമുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അവര് നളന്ദയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയും സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ജെഡിയുവിന്റെ ശക്തി ദുര്ഗമായ നളന്ദയില് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അവര്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് ഇവിടെ വോട്ടെണ്ണല് . അത് വരെ കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ.